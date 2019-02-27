Общество

Председатель Совета директоров ГК «Титан» выступил с видеобращением к псковичам

Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский обратился к псковичам с заверениями о том, что химзавод «Титан-Полимер», который планируют построить на территории особой экономической зоны «Моглино» в 8 км от Пскова, не будет представлять угрозы для здоровья его жителей и принесет региону положительный мультипликативный экономический эффект, включающий прекращение оттока молодежи из области. Видеобращение Михаила Сутягинского Псковской Ленте Новостей представила пресс-служба ГК «Титан».

«Комплекс, который сегодня предложен для создания в особой экономической зоне «Моглино» - это градообразующий комплекс. Это комплекс, который будет первым по налогам в вашем регионе, который даст для молодежи новые рабочие места. Отток молодежи прекратится на определенное количество – 2000-2500 рабочих мест как минимум», - заявил Михаил Сутягинский.

По его словам, полибиоксальная полиэтилентерефталатная пленка является экологически чистым продуктом. Она применяется, вчастности, в медицине, потому что это инертный продукт, который не вступает в реакцию ни с чем и не дает побочных эффектов.

При этом Михаил Сутягинский отмечает, что критические высказывания, по его мнению, делаются «псевдоэкологами». «Птицефабрики, свинокомплексы и вся пищевая продукция стоит классом опасности выше, чем наш комплекс», - заключает он.