Общество

В Пскове начался митинг против строительства завода «Титан-Полимер»

Сегодня, 3 марта, в сквере Искусств на 4-х углах проходит митинг против строительства завода «Титан-Полимер». Предварительное количество участников на начало мероприятия - более 500 человек, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Среди участников митинга члены «КПРФ», партии «Яблоко», «ЛДПР», движения «Свободный берег», представители профсоюзов и несистемной оппозиции. В частности из официальных лиц присутствовали депутат Псковского областного Собрания, руководитель фракции партии «КПРФ» Петр Алексеенко, епутат Псковского областного Собрания депутатов (КПРФ) Дмитрий Михайлов, координатор Псковского регионального отделения «ЛДПР» Артем Васильев и председатель Псковского областного Совета профсоюзов Ульяна Михайлова.