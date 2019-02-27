Общество

Гендиректор завода «Титан-Полимер»: С точки зрения экологии завод абсолютно безопасен

«С точки зрения экологии завод абсолютно безопасен, в своем составе он не имеет никаких элементов, которые могли бы нанести вред экологии и жителям Пскова», - заявил генеральный директор ООО «Псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко в эфире передачи «Гайд-парк» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Также Герман Петрушко объяснил, что максимальной задачей станет получение ПЭТФ-гранул, из которых они производят пленку. Это абсолютно чистое производство, сопровождающееся многоступенчатой системой контроля.

«Мы заходим в Псков подготовленными. Нужно было сформировать раздел по охране природы, осмыслить и понять его. Сегодня мы разработали оценку воздействия на окружающую среду и вручили общественности, то есть Общественной палате, а также передали в администрацию, с которой подписали соглашение», - заявил директор «Титан-Полимера».

Также он сообщил, что на данный момент они готовят мероприятие, на котором представят широкой общественности все необходимые документы.