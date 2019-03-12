Общество

Специалисты на месте разбираются в ситуации с семьей Перчиковых

Комиссия, созданная по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, чтобы разобраться в ситуации с семьей Перчиковых, приступила к работе. Утром в понедельник, 18 марта, в администрации Себежского района состоялось рабочее совещание под руководством первого заместителя губернатора региона Веры Емельяновой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Члены комиссии на месте подробно изучают все аспекты ситуации. По итогам заседания они поедут в Томсино, чтобы лично поговорить с ребенком и ее мамой.

Напомним, что в декабре прошлого года 12-летняя Тася Перчикова из деревни Томсино Себежского района написала письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором пожаловалась на различные жизненные трудности и попросила помочь в приобретении минитрактора. По словам мамы девочки Елены Перчиковой, после этого у семьи резко испортились отношения с односельчанами, которые обвинили их в мошенничестве.