Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Детская обувь для слякоти
«Блеф по-французски» в Доме офицеров
Скандалы, интриги, расследования
Псковичи о «Несвятых святых»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Трэш и трепет!
Сами виноваты!
Чувство обманутого налогоплательщика
 
 
 
ещё Общество 12.03.2019 16:397 В Детском парке Пскова отпразднуют пятилетие воссоединения Крыма с Россией 17.03.2019 19:350 УФАС объявляет конкурс по формированию кадрового резерва 17.03.2019 18:500 «Роскачество» запустит мобильное приложение для любителей вин 17.03.2019 18:391 Созданная по поручению губернатора комиссия разберется в ситуации вокруг Таси Перчиковой, написавшей письмо Путину 17.03.2019 17:400 Псковичи отпраздновали 5 лет воссоединения Крыма с Россией. ВИДЕО 17.03.2019 16:580 Пятую годовщину объединения Крыма с Россией в Опочке отметили севастопольским вальсом
 
 
 
Самое популярное 16.03.2019 20:212 Умерла певица Юлия Началова 15.03.2019 15:067 Аденома Росстата 16.03.2019 12:180 Госавтоинспекция Псковской области напоминает о временном ограничении движения по некоторым дорогам с разрушенным покрытием 14.03.2019 17:054 Батальонный комплект новейших боевых машин десанта поступил в 76-ю дивизию 14.03.2019 10:070 Псковский городской суд удовлетворил исковые требования педагога
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Созданная по поручению губернатора комиссия разберется в ситуации вокруг Таси Перчиковой, написавшей письмо Путину

17.03.2019 18:39|ПсковКомментариев: 1

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сформирована комиссия, которая выедет в деревню Томсино Себежского района, чтобы разобраться в ситуации, сложившейся вокруг семьи Перчиковых. В ее составе первый заместитель губернатора Вера Емельянова, руководство областных комитетов по социальной защите и по образованию, региональной комиссии до делам несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, а также представители администрации Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото: «Медуза»

Напомним, что в декабре прошлого года 12-летняя Тася Перчикова из деревни Томсино Себежского района написала письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором пожаловалась на различные жизненные трудности и попросила помочь в приобретении мини-трактора. По словам мамы девочки Елены Перчиковой, после этого у семьи резко испортились отношения с односельчанами, которые обвинили их в мошенничестве.

Члены комиссии на месте пообщаются с Еленой и Тасей Перчиковыми, проведут выездное совещание, чтобы всесторонне разобраться в ситуации, и в случае необходимости принять соответствующие меры.

Накануне Meduza опубликовала статью о Тасе Перчиковой, в которой говорится, что односельчане устроили травлю 12-летней девочки, написавшей письмо Путину. Перчиковым на почту стали приходить посылки с детскими вещами и канцелярскими принадлежностями, люди переводили Перчиковым на карту небольшие пожертвования, в том числе помогали благотворительные фонды (всего они собрали около 90 тысяч рублей). На эти деньги семья купила технику для огорода, учебники, одежду и лекарства.

Тася Перчикова рассказала «Медузе», что как только односельчане стали замечать, что ей присылают посылки, они очень обозлились на нее. «Называли идиоткой, выскочкой, что вот мы тоже как ты живем, и ничего, терпим. Ты дура, раз попросила, — рассказывает девочка. — Дети в селе перестали со мной дружить и стали вести себя как будто враги. Девочки угрожали, что будут снимать меня на видео и ржать».

«У дочери совсем не стало друзей, даже поговорить стало не с кем, а дома еле-еле показывал всего один федеральный канал, поэтому я купила ей недорогой телевизор, — рассказывает Перчикова. — Узнав об этой покупке из какой-то очередной заметки, люди стали еще больше травить нас в интернете: кричали, что мы мошенники, и вообще никакое письмо Путину якобы не писали».

В пабликах «ВКонтакте», посвященных жизни в Себеже, под каждым постом о Тасе Перчиковой больше 200 комментариев — большинство комментаторов осуждают Перчиковых и считают, что те не имели права просить помощи.

В середине февраля сотрудники фонда «Земляки» подарили Тасе ноутбук для учебы. Этого, по словам Елены Перчиковой, односельчане «уже не смогли им простить». Перчикова была в больнице на дежурстве, когда незнакомый «мальчик» написал Тасе «ВКонтакте», что она красивая и он хотел бы с ней встречаться. Созвониться по телефону или в соцсети собеседник отказался, зато через некоторое время попросил Тасю прислать ему свои «обнаженные фотографии» и пообещал никому их не показывать; девочка прислала снимок, где она голая (переписка есть в распоряжении «Медузы»).

По словам Елены Перчиковой, сразу после этого аккаунт «мальчика» был удален, а фотография ее дочери «была растиражирована по всем пабликам, связанным с Себежским районом». Самой Перчиковой эту фотографию прислала незнакомая односельчанка со словами «полюбуйтесь, какие фотографии ваша дочь присылает взрослым парням». Затем женщина добавила: «Будьте такими же, как и все. Просто у нас все живут как могут и никто ничего не просит, т.к это бесполезно, потому что закидают камнями».

Елена Перчикова подала заявление в полицию, чтобы выяснить, кто на самом деле просил ее дочь прислать фотографии. Вскоре, по ее словам, выяснилось, что фейковый аккаунт «мальчика» создали бывшие подруги Таси. По словам Перчиковой, в полиции ей сказали, что, скорее всего, девочкам помогали взрослые, потому что писали Тасе со скрытого IP. Сейчас материалы проверки для принятия решения направлены в Следственный комитет Псковской области (документ есть в распоряжении «Медузы»). По словам Перчиковой, речь идет о возбуждении уголовного дела за распространение порнографии.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
Глава ФАС заявил, что россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги более 100% их себестоимости. Переплачивают ли жители Псковской области за ЖКУ?
В опросе приняло участие 1039 человек
17.03.2019, 20:120 Стали известны размеры пенсий бывших президентов разных стран 17.03.2019, 19:350 УФАС объявляет конкурс по формированию кадрового резерва 17.03.2019, 18:500 «Роскачество» запустит мобильное приложение для любителей вин 17.03.2019, 18:391 Созданная по поручению губернатора комиссия разберется в ситуации вокруг Таси Перчиковой, написавшей письмо Путину
17.03.2019, 18:193 В центре Пскова совершено разбойное нападение на офис организации, выдающей микрозаймы 17.03.2019, 17:590 Назван вероятный победитель Евровидения‐2019 17.03.2019, 17:400 Псковичи отпраздновали 5 лет воссоединения Крыма с Россией. ВИДЕО 17.03.2019, 17:320 Китай и Южная Корея стали лидерами роста интуристов в России в 2018 году
17.03.2019, 16:580 Пятую годовщину объединения Крыма с Россией в Опочке отметили севастопольским вальсом 17.03.2019, 16:290 Победителями конкурса «Лидеры России» в этом году стали 104 человека 17.03.2019, 16:100 Роспотребнадзор усиливает контроль за санитарной обстановкой в преддверии паводков 17.03.2019, 15:261 Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта
17.03.2019, 14:580 Определились три лучшие школьные команды Пскова для участия в финале «Белая ладья» 17.03.2019, 14:350 В Пскове откроется новый кафе-бар 17.03.2019, 14:350 Александр Котов поздравил с профессиональным праздником работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ 17.03.2019, 14:091 Кабан бегал по улице в Стругах Красных. ВИДЕО
17.03.2019, 13:480 Небольшой дождь прогнозируют в понедельник в Псковской области 17.03.2019, 13:2812 Псковичи празднуют 5-летие воссоединения Крыма с РФ. ФОТО 17.03.2019, 13:171 Иконы сгорели в храме Святителя Тихона в Кунье 17.03.2019, 12:500 Водителя джипа, совершившего наезд на девушку на улице Труда, разыскивают в Пскове
17.03.2019, 12:314 Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности в отношении псковского полицейского 17.03.2019, 12:240 ВЛГАФК проводит День открытых дверей 17.03.2019, 11:490 В Псковской области продолжается розыск пропавшего в октябре мужчины 17.03.2019, 11:200 В Великолукском ДК имени Ленина откроется первый в городе виртуальный концертный зал
17.03.2019, 10:524 Новое правительство Эстонии намерено отказаться от миграционных квот Евросоюза 17.03.2019, 10:241 Преподаватели ПсковГУ получили право принимать устную часть Кембриджских экзаменов 17.03.2019, 09:570 На мастер-класс по выпеканию жаворонков псковичей приглашают в Дом причта Троицкого собора 17.03.2019, 09:560 Кинорежиссер Марлен Хуциев попал в реанимацию
17.03.2019, 09:520 День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ отмечают в России 17.03.2019, 09:380 Отец Началовой назвал причину смерти певицы 17.03.2019, 09:330 Четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-9 в Великолукском районе 17.03.2019, 09:280 Крым, который так любил Пушкин, откроют сегодня для посетителей «Михайловского»
17.03.2019, 09:140 С проповедью к прихожанам обратился митрополит Псковский и Порховский Тихон в Спасо-Елеазаровском и Снетогорском женских монастырях. ФОТО 17.03.2019, 08:571 Жители Псковской области присоединятся к празднованию 5-летия воссоединения Крыма с Россией 17.03.2019, 02:001 Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой из-за фильма об отце 17.03.2019, 00:004 Замглавы Пскова готова требовать у управляющей организации улучшить состояние территории у перинатального центра
16.03.2019, 22:121 В городах с населением меньше миллиона человек планируют открыть новые кинозалы 16.03.2019, 21:240 В Великих Луках пройдет чемпионат по гиревому спорту между предприятиями 16.03.2019, 21:010 В Псковском музее-заповеднике открылась выставка, посвященная 90-летию псковского архитектора М. И. Семенова 16.03.2019, 20:212 Умерла певица Юлия Началова
16.03.2019, 19:392 Днем на улице Алехина в Пскове горел мусор 16.03.2019, 18:550 В России в Фонд президентских грантов поступило около 9 тысяч проектов от свыше 7 тысяч НКО 16.03.2019, 18:550 Интерактив: В Пскове на набережной Великой повалено около 10 урн, а одна - разбита 16.03.2019, 18:290 В Великолукском драмтеатре встретят Всемирный день театра творческим вечером «Страницы прошлого листая»
16.03.2019, 18:102 Псковской области выделят средства на строительство центров культурного развития 16.03.2019, 17:283 Коллекцию «Республика Крым: страницы истории» покажут в Псковском региональном центре Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 16.03.2019, 17:070 Псковские отделения Российского Союза молодежи и Российского движения школьников пополнили свои ряды порховскими детьми 16.03.2019, 16:450 В воскресенье в Псковской области ожидают небольшой дождь и мокрый снег
16.03.2019, 16:090 В Пскове 3 подростков и 4 законных представителей несовершеннолетних направили к наркологу 16.03.2019, 15:226 Россия разрабатывает новое галлюциногенное оружие 16.03.2019, 14:580 Об истории Воронича к 670-летию его первого упоминания в летописи пойдет речь за круглым столом в «Михайловском» 16.03.2019, 14:298 Михаил Ведерников и гендиректор МосТрансПроекта договорились о разработке транспортной стратегии для Пскова
16.03.2019, 14:080 Полицейские Псковской области объясняют правила получения справок в электронном виде 16.03.2019, 13:541 Затраты на автономный российский интернет предложили компенсировать из бюджета 16.03.2019, 13:300 Порядка 10 стартапов в Псковской области смогут получить льготные кредиты в 2019 году 16.03.2019, 12:381 Известный боец Андрей «Белая Акула» Семенов провел в Пскове открытую тренировку
16.03.2019, 12:180 Госавтоинспекция Псковской области напоминает о временном ограничении движения по некоторым дорогам с разрушенным покрытием 16.03.2019, 12:022 Творожную пасту и другие продукты от «Прасковьи Молочковой» можно приобрести со скидками в магазинах «Бизон» 16.03.2019, 11:590 Генконсул Норвегии и врио ректора ПсковГУ обсудили перспективы сотрудничества с норвежскими учебными заведениями 16.03.2019, 11:110 В Пскове полиция ищет очевидцев февральского ДТП, случившегося на Рижском проспекте
16.03.2019, 10:500 Сотрудники МЧС патрулируют реку Великую и Псковско-Чудской водоем 16.03.2019, 10:270 Полиция продолжает разыскивать жителя Псковского района, пропавшего в январе 16.03.2019, 09:570 В Великолукском районе на трассе «М-9» столкнулись 2 легковушки 16.03.2019, 09:180 Сотрудники МВД отмечают День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел РФ
16.03.2019, 09:180 «Яндекс» начал тестировать собственную социальную сеть 16.03.2019, 08:010 Завтра митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит Божественную литургию в Троицком соборе 15.03.2019, 22:444 Застройщик назвал дату сдачи долгостроя на улице Новгородской, 18а в Пскове 15.03.2019, 22:304 Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта региональной авиакомпании «Псковавиа»
15.03.2019, 22:190 География участников конференции «Истоки. Истина. Искусство» в Великих Луках очень обширна 15.03.2019, 22:152 Владелец закусочной «Два капитана» в Пскове оштрафована за продажу алкоголя с нарушением закона 15.03.2019, 21:440 В Пскове состоялся IX Межвузовский конкурс ораторского мастерства 15.03.2019, 21:220 В Великих Луках наградили победителей конкурса «Картинки с выставки»
15.03.2019, 20:550 В Комсомольске-на-Амуре отменили фестиваль, где хотели показать молодежный спектакль о гендерных стереотипах 15.03.2019, 20:400 Псковичка побила полицейского за попытку помешать курить в неположенном месте 15.03.2019, 20:250 В День кукольника в Доме офицеров открывается выставка «Мой первый театр» 15.03.2019, 20:140 Государственная ветеринарная служба области подвела итоги работы за 2018 год
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.