Общество

Созданная по поручению губернатора комиссия разберется в ситуации вокруг Таси Перчиковой, написавшей письмо Путину

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сформирована комиссия, которая выедет в деревню Томсино Себежского района, чтобы разобраться в ситуации, сложившейся вокруг семьи Перчиковых. В ее составе первый заместитель губернатора Вера Емельянова, руководство областных комитетов по социальной защите и по образованию, региональной комиссии до делам несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, а также представители администрации Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото: «Медуза»

Напомним, что в декабре прошлого года 12-летняя Тася Перчикова из деревни Томсино Себежского района написала письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором пожаловалась на различные жизненные трудности и попросила помочь в приобретении мини-трактора. По словам мамы девочки Елены Перчиковой, после этого у семьи резко испортились отношения с односельчанами, которые обвинили их в мошенничестве.

Смотрите также Девочка из себежской деревни попросила Путина купить ее маме мотоблок или мини-трактор

Члены комиссии на месте пообщаются с Еленой и Тасей Перчиковыми, проведут выездное совещание, чтобы всесторонне разобраться в ситуации, и в случае необходимости принять соответствующие меры.

Накануне Meduza опубликовала статью о Тасе Перчиковой, в которой говорится, что односельчане устроили травлю 12-летней девочки, написавшей письмо Путину. Перчиковым на почту стали приходить посылки с детскими вещами и канцелярскими принадлежностями, люди переводили Перчиковым на карту небольшие пожертвования, в том числе помогали благотворительные фонды (всего они собрали около 90 тысяч рублей). На эти деньги семья купила технику для огорода, учебники, одежду и лекарства.

Тася Перчикова рассказала «Медузе», что как только односельчане стали замечать, что ей присылают посылки, они очень обозлились на нее. «Называли идиоткой, выскочкой, что вот мы тоже как ты живем, и ничего, терпим. Ты дура, раз попросила, — рассказывает девочка. — Дети в селе перестали со мной дружить и стали вести себя как будто враги. Девочки угрожали, что будут снимать меня на видео и ржать».

«У дочери совсем не стало друзей, даже поговорить стало не с кем, а дома еле-еле показывал всего один федеральный канал, поэтому я купила ей недорогой телевизор, — рассказывает Перчикова. — Узнав об этой покупке из какой-то очередной заметки, люди стали еще больше травить нас в интернете: кричали, что мы мошенники, и вообще никакое письмо Путину якобы не писали».

В пабликах «ВКонтакте», посвященных жизни в Себеже, под каждым постом о Тасе Перчиковой больше 200 комментариев — большинство комментаторов осуждают Перчиковых и считают, что те не имели права просить помощи.

В середине февраля сотрудники фонда «Земляки» подарили Тасе ноутбук для учебы. Этого, по словам Елены Перчиковой, односельчане «уже не смогли им простить». Перчикова была в больнице на дежурстве, когда незнакомый «мальчик» написал Тасе «ВКонтакте», что она красивая и он хотел бы с ней встречаться. Созвониться по телефону или в соцсети собеседник отказался, зато через некоторое время попросил Тасю прислать ему свои «обнаженные фотографии» и пообещал никому их не показывать; девочка прислала снимок, где она голая (переписка есть в распоряжении «Медузы»).

По словам Елены Перчиковой, сразу после этого аккаунт «мальчика» был удален, а фотография ее дочери «была растиражирована по всем пабликам, связанным с Себежским районом». Самой Перчиковой эту фотографию прислала незнакомая односельчанка со словами «полюбуйтесь, какие фотографии ваша дочь присылает взрослым парням». Затем женщина добавила: «Будьте такими же, как и все. Просто у нас все живут как могут и никто ничего не просит, т.к это бесполезно, потому что закидают камнями».

Елена Перчикова подала заявление в полицию, чтобы выяснить, кто на самом деле просил ее дочь прислать фотографии. Вскоре, по ее словам, выяснилось, что фейковый аккаунт «мальчика» создали бывшие подруги Таси. По словам Перчиковой, в полиции ей сказали, что, скорее всего, девочкам помогали взрослые, потому что писали Тасе со скрытого IP. Сейчас материалы проверки для принятия решения направлены в Следственный комитет Псковской области (документ есть в распоряжении «Медузы»). По словам Перчиковой, речь идет о возбуждении уголовного дела за распространение порнографии.