Общество

Дмитрий Песков: В ситуации с семьей Перчиковых нужно по-человечески разобраться, но на месте

Ситуацией вокруг 12-летней школьницы из Псковской области, обратившейся к президенту РФ с просьбой о покупке мини-трактора для своей семьи, оперативно занимаются местные власти. Необходимо разобраться в том, что произошло на самом деле, а не оперировать отрывочными данными. Такое мнение пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова приводит «Интерфакс».

Фото: «Медуза»

«Нет, мы не будем это никак комментировать, тем более, в этом нет необходимости. Этим занимаются и местные псковские власти, они создали там группу, которая будет разбираться. Здесь все-таки важно уйти от примитивистских подходов в освещении, не нужно давать какую-то информацию, не проверяя тех или иных событий», - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать ситуацию, возникшую после обращения школьницы к президенту.



По его словам, необходимости комментировать ситуацию нет, поскольку «оперативно этим уже занимаются».



Песков подчеркнул, что на месте работают специалисты Следственного комитета и местных властей для того, чтобы прояснить то, что происходит на самом деле.



«Не нужно поверхностно освещать, реагировать на отдельно взятые (моменты - ред.), здесь действительно нужно по-человечески разобраться в ситуации, но на месте. Мы здесь в Москве, оперируя какими-то отрывчатыми данными, вряд ли можем чем-то помочь. Тем более, это никак не прерогатива Кремля и администрации президента», - сказал пресс-секретарь главы государства.