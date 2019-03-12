Общество

Власти Псковской области готовы помочь семье Перчиковых

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова в понедельник, 18 марта, встретилась с семьей Перчиковых, которая, по сообщениям некоторых СМИ, столкнулась с травлей со стороны соседей после письма президенту Владимиру Путину, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото: «Медуза»

«С мамой мы сегодня проговорили ряд мероприятий, которые связаны с ее трудоустройством в сфере здравоохранения, с возможностью повышения ее уровня квалификации и продолжения обучения дочери. Они в наших силах, и мы готовы оказать эту помощь в самое ближайшее время. Если вдруг семья примет решение о переезде, мы будем и этому содействовать. Семья нуждается в сопровождении — это очевидно», — сказала Вера Емельянова по итогам личной встречи с Тасей и Еленой Перчиковыми.

Мать и дочь прописаны в Ленинградской области, но в настоящий момент проживают в частном доме в деревне Томсино Себежского района.

Первый вице-губернатор подчеркнула, что, комиссия, созданная по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, чтобы разобраться в ситуации с семьей Перчиковых, сегодня приступила к работе.

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«Цель работы нашей комиссии, в составе которой представители органов управления образования, социальной защиты, комиссии по делам несовершеннолетних, — доподлинно убедиться, что семье ничего не угрожает, семья находится в безопасности, определить приоритеты и направления для стабилизации социальной ситуации», — рассказала Вера Емельянова.

«Очевидно, что семья находится сегодня в сложной жизненной ситуации, этому способствует целый ряд обстоятельств, которые нам также придется еще выяснить, и до конца проверить все, что связано с выплатой дополнительных социальных пособий, возможностью трудоустройства и дальнейшей жизнедеятельности. А факты, касающиеся претензий в адрес мамы, дочери со стороны односельчан должны быть проверены правоохранительными органами и я надеюсь, что в самое ближайшее время они дадут на них четкие ответы», — добавила первый заместитель губернатора региона.

Перед личной встречей с семьей Перчиковых Вера Емельянова провела межведомственное совещание в администрации Себежского района.