Общество

Митинг против строительства завода «Титан-Полимер»: вместо диалога - политически ангажированные выступления

Митинг против строительства завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино», прошедший сегодня, 23 марта в Пскове, собрал меньшее количество участников, чем митинг 3 марта в гайд-парке на Четырех углах, посвященный той же тематике. На площадь Ленина в сегодняшний субботний день пришло около 500 человек, тогда как в начале марта количество участников протестной акции приблизилось к семи сотням.

Более того, как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, некоторые участники митинга отметили, что разочарованы самой акцией: они пришли услышать вопросы, связанные непосредственно с проектом строительства химзавода и его экологической безопасностью, а также узнать позицию руководства «Титана» по ключевым вопросам, но в создавшейся атмосфере диалога не получилось, дискуссия свелась к взаимным упрекам и политически ангажированным выступлениям.

Некоторые очевидцы считают, что многие ораторы очень быстро переходили от экологической тематики к политической, в том числе, к критике региональной и федеральной власти. При этом выступить представителю «Титан-Полимер» и высказать свою позицию, привести свои доводы практически не дали. Его выступление прерывали выкриками и даже силой пытались вырвать микрофон. Кроме того, техническому консультанту «Титан-Полимер» Виктору Керницкому даже не предоставили слова.

Тем не менее на митинге в полной мере смогли высказаться представители системной и несистемной оппозиции. Также своей точкой зрения на проект псковского химзавода поделились депутаты Псковского областного Собрания Петр Алексеенко и Дмитрий Михайлов (КПРФ), Ульяна Михайлова («Единая Россия») и Лев Шлосберг («Яблоко»). Все они в той или иной мере выступили противниками инвестпроекта якорного резидента «Моглино» и выразили несогласие со строительством завода.

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Так, председатель Псковоблсовпрофа Ульяна Михайлова, сообщила, что президиум областного совета профсоюзов поддержит профсоюзный актив в сборе подписей против строительства завода, чтобы потом предъявить их на общественных слушаниях. Она напомнила, что Псковоблсовпроф пригласил руководство ГК «Титан» рассказать о своем проекте и ответить на вопросы псковичей. При этом Ульяна Михайлова заметила, что является многодетной мамой, и она категорически против, чтобы жизни ее детей были подвергнуты опасности.

Участники акции скандировали лозунги, направленные против строительства химкомбината, и призывали власти прислушаться к мнению противников проекта.

В конце митинга его организаторы потребовали провести референдум по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» и анонсировали еще один митинг по этому поводу на апрель.