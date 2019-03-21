Общество

Руководство завода «Титан-Полимер» призвало псковичей к конструктивному диалогу

В общественную приемную псковского завода «Титан-Полимер» в Пскове приходят десятки псковичей, оставляют свои резюме и заявляют о готовности участвовать в строительстве данного предприятия, о готовности работать на нем, с интересом узнают информацию, касающуюся этого инвестпроекта. Не меньшую заинтересованность проявляют и руководители нескольких псковских компаний, которые уже заявили о готовности активно сотрудничать с якорным резидентом ОЭЗ «Моглино».

Об этом сегодня, 23 марта, во время митинга в центре Пскова сообщил заместитель генерального директора по капитальному строительству завода «Титан-Полимер» Алексей Ермаков.

Он напомнил, что общественная приемная «Титан-Полимер» работает на улице Ленина, 17 в период с 9 до 17 часов. Алексей Ермаков подчеркнул, что если поступят обращения со стороны жителей Псковской области о необходимости работы приемной в выходные дни и другие часы, чтобы детально ознакомиться с информацией о проекте, вопросам, связанными с экологической безопасностью, строительством, используемыми материалами, то инвестор готов рассмотреть такую возможность. Кроме того, в случае высокого интереса со стороны псковичей, будут организованы встречи коллективов на всех заинтересованных площадках.

«Проект, который мы на сегодняшний день предлагаем к строительству на территории Псковской области – это очень интересный проект. Мы слышим разные точки зрения, которые звучат, в том числе, и здесь сегодня на митинге. Многое уже было сказано на пресс-конференции с руководством ГК «Титан». И, самое главное, что мы и в дальнейшем готовы к диалогу, а диалог у нас всегда отличается тем, что, когда одна сторона отвечает, вторая – готова слышать», - подчеркнул Алексей Ермаков.

Смотрите также В Пскове начался митинг против строительства завода «Титан-Полимер»

Отметим, что многие участники митинга, наоборот, показали полную неготовность к такому диалогу. Грубыми окриками некоторые из пришедших пытались сорвать выступление заместителя генерального директора по капитальному строительству завода «Титан-Полимер», более того была предпринята попытка грубой силой вырвать микрофон у выступающего.

Несмотря на это, Алексей Ермаков поблагодарил организаторов митинга за предоставленное слово и возможность высказаться. «Я искренне верю, что данный митинг действительно вызван беспокойством об экологической безопасности вашего региона, но мы озабочены тем, чтобы данная активность населения не была использована в политической борьбе», - отметил он.

Смотрите также Строительство завода «Титан-Полимер» станет темой парламентского часа мартовской сессии регионального парламента

Алексей Ермаков рассказал, что на сегодняшний день проект псковского завода «Титан-Полимер» находится в стадии формирования, подготовки проектной документации, которая пройдет все экологические экспертизы.