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Терпения пожелал руководству псковского завода «Титан-Полимер» единоросс Денис Иванов

Терпения пожелал руководству псковского завода «Титан-Полимер» руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Денис Иванов. Свое мнение на этот счет он высказал на сессии гордумы 27 марта, в ходе которой заслушивался доклад гендиректора ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Германа Петрушко об экологической безопасности производства.

«Хочу пожелать вам терпения, спасибо, что выбрали нашу область, и прошу прощения за тех, кто, не владея ситуацией, фантазирует себе кучу всего», - отметил Денис Иванов. Также он высказал просьбу в адрес коллег по гордуме: «Когда речь идет о таком важном вопросе и о развитии региона, не надо зарабатывать политические очки».

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«Вот только мочить оппозицию не надо, Денис Олегович. Иначе мы встанем и уйдем отсюда», - парировал ему справедливоросс Олег Брячак. В ответ на это Денис Иванов пожелал Герману Петрушко и команде будущего завода набраться терпения.

«В Псковской области много адекватных людей, которые вас поддержат и хотят, чтобы область развивалась. Стройте, и мы будем стараться вас поддерживать», - заключил он.