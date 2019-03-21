Общество

На вопросы депутатов гордумы о псковском «Титан-Полимере» ответил гендиректор предприятия Герман Петрушко

Гендиректор ООО «Псковский завод Титан-Полимер» Герман Петрушко попытался развеять опасения депутатов Псковской городской Думы по поводу вредности производства для экологии псковского региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вопрос об экологической безопасности завода, который планируется открыть на территории ОЭЗ «Моглино», был вынесен на сегодняшнюю сессию гордумы.

Герман Петрушко представил депутатам обстоятельный доклад о том, что на нем будет производить и какие технологии будут применяться. Доклад сопровождался медиапрезентацией с соответствующими фото- и видеоматериалами и таблицами. «По уровню технической оснащенности этот завод не имеет равных в мире. У нас настолько чистое производство, что оно не вызывает никаких опасений где бы то ни было в мире», - заметил Герман Петрушко.

Завод планируется к вводу в эксплуатацию в 2022 году, но разрешение на его строительство можно будет просить только тогда, когда будет проведена экспертиза, которая даст ответ по поводу вредности производства.

«Хочу успокоить всех жителей Пскова. Этот завод сегодня один из самых экологичных предприятий, которое занимается производством полимеров. Более экологичного нет не только в нашей стране, но и мире. ПЭТФ-гранула, которая вызывает беспокойство псковичей, - самая чистая, поэтому этот материал допущен до контакта с пищевыми продуктами и медицинскими направлениями. Нить, используемая при хирургических операциях, сделана именно из этого материала», - заметил директор завода. Также Герман Петрушко напомнил, что средняя зарплата сотрудников составит 35 тысяч рублей, люди будут обеспечены формой одежды, доставкой на работу и обратно и медобследованием раз в год.

По итогам доклада глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил Германа Петрушко, что тот лично пришел на сессию, чтобы ответить на вопросы депутатов. Далее директор завода ответил на вопросы. Так, коммунист Александр Баев спросил, на каком этапе находится проект по строительству завода, и правильно ли он понимает, что вопрос со строительством решен. Директор завода ответил, что проект находится на этапе проектирования, и говорить о том, что вопрос по заводу решен, преждевременно, поскольку сначала нужно пройти экологическую экспертизу проекта и получить разрешение на строительство.

Яблочник Артур Гайдук задал уточняющие вопросы по составу сырья, которым пользуется «Титан-Полимер». «Терефталевая кислота, о которой вы ранее упоминали, практически безвредна, но вы ничего не говорите об этиленгликоле, который вреден», - заметил депутат. Герман Петрушко дал пояснение, что технологический процесс не предусматривает контакт этого вещества с окружающей средой.

Справедливоросс Олег Брячак констатировал, что «всех напрягает эта ситуация - само словосочетание «химзавод» о многом говорит», а также попросил руководство завода включить в состав экспертной группы, которая будет изучать проект строительства, представителей общественности и экспертов Евросоюза. Герман Петрушко разделил его точку зрения, но пояснил, что руководство завода не может влиять на состав экспертов. «Экспертизу делаем не мы, мы только возьмем документы и отнесем в Госглавэкспертизу, а кого уж нам назначат, мы не знаем», - пояснил директор псковского завода «Титан-Полимер».

В то же время он согласился с предложением привлекать общественность к обсуждению проекта строительства, заметив, что руководство завода уже сейчас информирует Общественную палату региона о каждом шаге.

Депутат гордумы, директор МП города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин высказал пожелания в адрес руководства ОЭЗ «Моглино». Они касались работы центрального коллектора, в который сбрасываются стоки с территории особой экономической зоны. Предполагается, что свои стоки туда будут сбрасывать все компании-резиденты, которые разместятся в «Моглино» (для промышленных стоков они будут устанавливать собственные сооружения — ред.).

Технологически коллектор, которым пользуется «Моглино», подключен к главной системе водоотведения, и все стоки потом попадают в реку. Константин Болотин упомянул о потенциальных рисках, что в случае каких-то аварий на производствах резидентов в реку могут попасть вредные вещества. Болотин пояснил, что имеет ввиду не тот коллектор, который ранее принадлежал птицефабрике «Назия», а коллектор, который идет по улице Западной, стоит на балансе водоканала и уже практически переполнен. «Этот коллектор не рассчитан на объем стоков, которые планируется генерировать с «Моглино», - пояснил директор предприятия. Герман Петрушко заверил директора водоканала, что услышал его опасения, и «Титан-Полимер» такого не допустит.

Также депутаты поинтересовались у Германа Петрушко, почему «Титан-Полимер» решил прийти в «Моглино». Директор псковского завода объяснил это хорошей логистикой. Коммунист Александр Баев спросил, что происходит в Омске, где такой завод существует. Герман Петрушко сообщил, что «ничего не происходит». «Такие заводы в Омске работают еще с Советского Союза, там нефтезавод перерабатывает 29 млн тонн, это несопоставимо с нашим заводом», - пояснил он.