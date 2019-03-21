Общество

Олег Брячак: Катастрофически не хватает информации у горожан по поводу экологической составляющей производства «Титан-Полимера»

В Псковской гордуме нет тех, кто пытается заработать политические очки на ситуации с заводом «Титан-Полимер». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил на сессии 27 марта депутат-справедливоросс Олег Брячак.

«Да, может, кто-то зарабатывает свои политические очки на теме завода, но здесь их нет. Здесь сидят люди, которые выражают интересы псковичей. Могу сказать за всю оппозицию», - заявил Олег Брячак.

«Катастрофически не хватает информации у горожан по поводу экологической составляющей производства. Вряд ли кто-то будет против создания новых рабочих мест и дополнительной инфраструктуры, против прихода инвестиций в регион, но по экологической составляющей информации мало», - констатировал депутат. «Если она будет доведена до людей, если люди поймут, в чем дело, если будет создана экспертная группа с участием профессионалов и общественности, то доверия к заводу со стороны населения будет больше», - убежден он.

«Сегодня мы видим, что население против, и наша позиция - мы с населением, мы с народом», - заключил депутат.