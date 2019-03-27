Общество

Псковское областное Собрание выдало властям несколько рекомендаций по проекту «Титан-Полимер»

Заслушав информацию администрации Псковской области и руководства ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» о строительстве предприятия по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТФ-гранул на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», областное Собрание депутатов постановило озвученную информацию принять к сведению. Кроме того, региональный парламент дал несколько рекомендаций областным властям.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, этот вопрос рассматривался сегодня, 28 марта, в рамках парламентского часа в ходе очередной 31-й сессии Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва.

Среди рекомендаций регионального парламента указана необходимость опубликовать решение Экспертного Совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» от 21 августа 2018 года об одобрении бизнес-плана ООО «Псковский завод «Титан- Полимер» и рекомендации к заключению соглашения об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ ППТ «Моглино».

Также депутаты предложили опубликовать соглашение о взаимодействии в области охраны окружающей среды (экологическом партнерстве) с обществом с ограниченной ответственностью «Псковский завод «Титан-Полимер», заключенное 14 февраля 2019 года в Сочи. Отметим, что данный документ уже публиковался на сайте Псковской Ленты Новостей.

Кроме того, в региональном парламенте рекомендовали властям обеспечить размещение информации на официальном сайте уполномоченного органа исполнительной власти области об этапах исполнения соглашения, в том числе о намечаемых и проводимых экологических экспертизах и их результатах.