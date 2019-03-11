Экономика

Стали известны обязательства, которые взял на себя «Титан-Полимер» в рамках соглашения с Псковской областью

В распоряжение Псковской Ленты Новостей поступил ранее не публиковавшийся текст соглашения о взаимодействии в области охраны окружающей среды, заключенного между администрацией Псковской области и ООО «Псковский завод «Титан-Полимер». Подписи под документом 14 февраля текущего года в рамках инвестиционного форума в Сочи поставили губернатор региона Михаил Ведерников и председатель Совета директоров предприятия Михаил Сутягинский.

Сканы увеличиваются по клику

Согласно тексту соглашения, в целях обеспечения экологической безопасности Псковской области, создания дополнительных гарантий прав граждан на благоприятную окружающую среду и информацию, завод «Титан-Полимер» взял на себя несколько обязательств.

В частности, при создании комплекса по производству полиэтилентерефталатных гранул мощностью до 170 000 тонн в год и биаксиально-ориентированных полиэтилентерефталатных пленок мощностью до 70 000 тонн в год предприятие обязуется:

• выбрать технологии комплекса, отвечающие современным требования российского законодательства в области экологической и природоохранной деятельности;

• осуществить проектирование комплекса таким образом, чтобы его проект прошел экологическую и государственную экспертизу проектной документации на соответствие экологическим требованиям;

• производить строительные и монтажные работы комплекса в соответствии со строительными нормами, регулирующими производство работ в целях соблюдения экологических и природоохранных требований законодательства Российской Федерации.

Ряд обязательств «Титан-Полимер» взял на себя и при осуществлении производственной деятельности уже после ввода в эксплуатацию комплекса предприятия:

• гарантированно соблюдать экологические нормы и требования, установленные федеральным законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе на постоянной основе осуществлять производственный экологический контроль, результаты которого передавать в администрацию Псковской области;

• принимать все возможные меры по недопущению ситуаций возникновения случаев превышения предельно допустимой концентрации выбросов загрязняющих веществ и других негативных воздействий на окружающую среду, которые возможны при эксплуатации комплекса, а при их возникновении реализовывать мероприятия, направленные на их устранение;

• в периоды неблагоприятных метеорологических условий осуществлять мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (при наличии таковых) за счет выполнения организационно-технических мероприятий, согласованных с администрацией Псковской области;

• уведомлять администрацию Псковской области о планируемых пусконаладочных работах;

• незамедлительно информировать администрацию Псковской области о внештатных и (или) аварийных ситуациях, которые могут привести к сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха;

• передавать в администрацию Псковской области по электронной почте документы о результатах производственного экологического контроля с согласованной периодичностью;

• обеспечивать взаимодействие в оперативном режиме диспетчерской службы предприятия с администрацией Псковской области по согласованным видам связи.

Кроме того, «Титан-Полимер» обязался обеспечивать возможность доступа на территорию комплекса с соблюдением установленного режима производственной безопасности и пропускного внутриобъектового режима: в рабочие дни по представлению уведомления диспетчера предприятия за 2 часа, в ночное время, в выходные и праздничные дни по представлению уведомления за 4 часа уполномоченным должностным лицам администрации Псковской области.

В документе поясняется, что доступ на завод обеспечивается для наблюдения за организацией и проведением производственного экологического контроля, а также для наблюдения за организацией и проведением мероприятий по снижению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Администрация Псковской области после ввода в эксплуатацию комплекса в свою очередь взяла на себя следующие обязательства:

• уведомлять не позднее чем за 2 часа предприятие об уполномоченном должностном лице администрации Псковской области с указанием должности, паспортных данных для обеспечения возможности доступа на территорию комплекса;

• уведомлять предприятие по электронной почте о необходимости направления информации в соответствии с соглашением;

• участвовать в обмене информацией, необходимой для реализации соглашения в пределах установленной компетенции;

• обеспечивать взаимодействие по вопросам публичного освещения выполнения соглашения;

• организовывать проведение совещаний по инициативе одной из сторон по рассмотрению вопросов, входящих в предмет соглашения;

• создавать при необходимости совместные рабочие группы, комиссии, советы или иные совещательные органы.

«Реализация настоящего соглашения будет осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации и Псковской области, в строгом соответствии с принципами открытой конкуренции. Соглашение не направлено на ограничение сотрудничества администрации Псковской области с другими организациями и не преследует цели ограничения деятельности других организаций на территории Псковской области», - уточняется в документе.

Уточняется, что соглашение вступило в силу со дня его подписания и считается заключенным на неопределенный срок. Разногласия, возникшие при исполнении настоящего соглашения, решаются сторонами путем переговоров. Документ может быть изменен путем заключения и подписания дополнительных соглашений к нему.