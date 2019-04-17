Общество

Псковская делегация посетит 22 апреля омский завод ГК «Титан»

Псковские журналисты, общественники и чиновники отправятся 22 апреля в Омск по приглашению ГК «Титан», чтобы познакомиться с сибирскими предприятиями, входящими в группу компаний, в том числе, с крупным заводом по производству полипропилена - ООО «Полиом». В Псковской области, напомним, инвестор планирует построить завод по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТФ-гранул.

В состав делегации вошли, в частности, глава Тямшанской волости Нина Николаева, глава Логозовской волости Любовь Фильчагина, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков, экологический инспектор ОНФ Сергей Елизаров, а также представители СМИ.

Гостям из Псковской области покажут не только производственный процесс, насколько он технологичен и безопасен, но и склад готовой продукции с проведением экспресс-анализа атмосферного воздуха, и местную лабораторию.

В программе визита также запланировано проведение круглого стола с представителями АО «ГК «Титан», предприятий, входящих в эту группу компаний, представителями профсоюза и общественных организаций.

Добавим, что, несмотря на приглашение, от поездки отказались представители партий «Яблоко» и КПРФ: областные депутаты Лев Шлосберг и Петр Алексеенко. Не счел нужным участвовать в визите в Омск и псковский районный депутат Валерий Колтаков.

Завод «Полиом» - совместное предприятие ГК «Титан», СИБУРа, «Газпром нефти», созданное 14 мая 2005 года в городе Омске по выпуску полипропилена. В производстве используются передовые мировые разработки, которые позволяют осуществлять практически безотходный цикл производства. Система менеджмента ООО «Полиом» отвечает требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

Мощность предприятия 210 000 тонн полипропилена в год. В ассортименте выпускаемой продукции «Полиом» - 98 марок полипропилена. Завод также включает в себя установку по переработке пропан-пропиленовой фракции мощностью 250 000 тонн в год, обеспечивающую основное предприятие сырьем - пропиленом высокой степени полимеризационной чистоты и концентрации.