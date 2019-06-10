Общество

Михаил Ведерников провел рабочую встречу со своим новым заместителем

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу со своим новым заместителем Василием Осиповым.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, он будет курировать сферы ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и транспорта. Документ о его назначении подписал глава региона.

«У вас достаточно внушительный послужной список, безусловно, вы являетесь профессионалом в этой сфере. Знаю вас еще по работе в городе Выборге и надеюсь, что ваша активность будет в полной мере реализована на новом месте», - сказал губернатор во вторник, 11 июня, на рабочей встрече с новым заместителем.

Василий Осипов в свою очередь поблагодарил Михаила Ведерникова за оказанное доверие. «Надеюсь, что имеющиеся опыт и знания позволят принести пользу региону и обеспечить дальнейшее движение вперед», - сказал он.

Михаил Ведерников отметил, что Псковский регион активно участвует во всех программах Минстроя и Фонда содействия реформированию ЖКХ и обратил внимание Василия Осипова на необходимость не сбавлять темпов работы и искать новые возможности получения регионом федеральной поддержки для решения насущных задач.

Смотрите также Новый заместитель губернатора Псковской области по вопросам ЖКХ приступил к работе

Василий Осипов родился 16 декабря 1963 года в городе Ермак Павлодарской области. В 1988 году окончил Институт авиационного приборостроения по специальности «радиоинженер». Шесть лет проработал в МВД России, прошел путь от оперуполномоченного до начальника уголовного розыска Выборга. С ноября 2000 года - председатель комитета по управлению ЖКХ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области. С марта 2002 года - директор МУ «Служба заказчика по ЖКХ» МО «Выборгский район Ленинградской области». С января 2006 года - глава администрации Выборга. В 2010 году - заместитель главы администрации Кировского района. С сентября 2011 года - заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга. С ноября 2012 по ноябрь 2014 года - директор подведомственного комитету СПб ГКУ «ЦКБ» (Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр комплексного благоустройства»). С сентября 2015 года - первый заместитель председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга. С конца марта 2019 года исполнял обязанности председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга. Женат. Трое детей.