Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Гибкая линейка Yota
Что нам стоит дом построить
Как помыть машину бесплатно?
Зачем сапогам полоска?
Ганза. Схема перекрытия дорог
Олег Брячак против АЗС
Штрафы выше — город чище
Про заграничную недвижимость депутатов
Ганзейские дни. Программа
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 20.06.2019 12:4917 Псковичи пожаловались Путину, что им не попасть на прием в онкоцентр 26.06.2019 13:271 Олег Брячак возмущен, тем что не получил ответ на запрос о строительстве АЗС у Мирожского монастыря 26.06.2019 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым 26.06.2019 13:001 Олег Брячак не исключил, что Псков затмит глаза гостям Ганзы концертами, выставками и салютами 26.06.2019 12:420 В Псковской области на базе колледжей откроют 15 мастерских по стандартам WorldSkills 26.06.2019 12:410 «Псковпассажиравтотранс» погасил задолженность перед ООО «Нафтэн»
 
 
 
Самое популярное 24.06.2019 11:117 Эксперты по безопасности потребовали прекратить свободную продажу пневматики 23.06.2019 12:434 К 12:00 за кандидатов от «Единой России» в областное Собрание проголосовали более 250 псковичей 26.06.2019 06:5612 Центр Пскова перекроют сегодня с 8 часов утра 24.06.2019 13:011 В первой половине Ганзейских Дней в Пскове ожидаются дожди 24.06.2019 11:334 Стали известны предварительные причины, по которым гдовский подросток убил мать друга
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Олег Брячак возмущен, тем что не получил ответ на запрос о строительстве АЗС у Мирожского монастыря

26.06.2019 13:27|ПсковКомментариев: 2

Депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак возмущен тем, что не получил ответ на свой запрос, отправленный на имя генерального директора ООО «Псковнефтепродукт» Юрия Малешина с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о строительстве автозаправочной станции в непосредственной близости от Мирожского монастыря в Пскове. Об этом депутат рассказал в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Также депутат отметил, что по плану, строительство заправки предполагается в непосредственной близости к частному сектору и жилым домам. «Дело не в том, что от заправки идут выбросы или сливы. Требования к их строительству такие серьезные, что это не наносит ущерба окружающей среде. Дело в том, что заправка - это постоянный шум и рев машин», - заявил Олег Брячак.

Он заявил, что если ситуация не изменится, то планируется проводить и пикеты, и митинги.

«Мне известно, что по планам благоустройства города, в этом районе планируется сделать прогулочную зеленую зону, зачем там заправка? Строительство заправки — это неуважительное отношение к людям и городу. Если коммерсантам сносит крышу от денег и они думают, что могут делать все, что хотят, они ошибаются», - поделился Олег Брячак.

Теги: #Гордума #Справедливая Россия #ПГД #экология #ОКН #азс
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
 

 
опрос
27 июня в Пскове стартуют Ганзейские дни. Как вы оцениваете результаты 6-летней подготовки города к международному фестивалю?
В опросе приняло участие 1730 человек
26.06.2019, 13:400 Псковский обком КПРФ поздравил председателя партии Геннадия Зюганова с юбилеем 26.06.2019, 13:330 На период Ганзейских дней открыто движение по транспортной развязке Псков-Гдов 26.06.2019, 13:272 Олег Брячак возмущен, тем что не получил ответ на запрос о строительстве АЗС у Мирожского монастыря 26.06.2019, 13:180 В Великих Луках вор проник в квартиру и похитил телевизор
26.06.2019, 13:090 Стала известна программа псковского фестиваля «Русское слово в Ганзейские дни» 26.06.2019, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым 26.06.2019, 13:001 Олег Брячак не исключил, что Псков затмит глаза гостям Ганзы концертами, выставками и салютами 26.06.2019, 12:570 Россиянам помогут приобрести новые автомобили
26.06.2019, 12:420 В Псковской области на базе колледжей откроют 15 мастерских по стандартам WorldSkills 26.06.2019, 12:410 «Псковпассажиравтотранс» погасил задолженность перед ООО «Нафтэн» 26.06.2019, 12:360 Прайс на размещение агитационных материалов в эфире радиоканала «60 FM» («Эхо Москвы») на выборах 8 сентября 26.06.2019, 12:250 В Великолукском районе столкнулись большегруз и легковая машина
26.06.2019, 12:170 Садоводческим товариществам рассказали о причинах признания их недействующим юридическим лицом 26.06.2019, 12:080 На трассе в Псковском районе сбит пешеход 26.06.2019, 12:050 Прайс на размещение агитматериалов на сайте ПЛН на выборах в Псковской области 8 сентября 26.06.2019, 11:540 Двое детей пострадали в результате аварии с пьяным водителем в Псковском районе
26.06.2019, 11:480 Жители Пскова могут получить скидку 50% на посещение аквапарка 26.06.2019, 11:410 Спикер регионального парламента Александр Котов станет гостем нового выпуска программы «Дом Советов» 26.06.2019, 11:310 Утонул гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский 26.06.2019, 11:280 Псковская таможня напоминает о необходимости заполнять статистические формы с использованием электронной подписи
26.06.2019, 11:120 В полевой добровольческий лагерь в Волышово можно приехать в любой день его проведения 26.06.2019, 11:090 Дожди и грозы будут сопровождать открытие Международных Ганзейских дней в Пскове 26.06.2019, 10:540 Жительница Невельского района совершила кражу денег с банковской карты 26.06.2019, 10:480 Посетить 23 июля святыни, связанные с жизнью княгини Ольги, приглашает паломническая служба храма Невского
26.06.2019, 10:380 Коровы «без документов» и субпродукты не прошли ветеринарный контроль на границе в Псковской области 26.06.2019, 10:371 Кинологи Псковской таможни и их четвероногие друзья удивили курсантов своими умениями 26.06.2019, 10:348 В Ботаническом саду после ремонта заработал фонтан 26.06.2019, 10:300 Олег Брячак станет гостем программы «Гайд-парк»
26.06.2019, 10:238 Проезд в общественном транспорте Пскова может подорожать до 27 рублей 26.06.2019, 10:170 Во время кинофестиваля «Западные ворота» каждый житель города сможет принять участие в «Киноквесте» 26.06.2019, 10:080 Силовики региона готовы к обеспечению безопасного отдыха жителей и гостей Пскова в Ганзейские дни 26.06.2019, 09:550 Псковские профактивисты на «Ладоге» готовятся к защите своих проектов
26.06.2019, 09:488 Обновленный стадион «Машиностроитель» в Пскове получит в шесть раз больше энергомощности 26.06.2019, 09:401 В Великих Луках прокурор добился выплаты социального пособия сироте 26.06.2019, 09:250 Три лесных пожара зарегистрировано в Псковской области за минувшие сутки 26.06.2019, 09:150 58-летний мужчина получил травмы в результате ДТП в Островском районе
26.06.2019, 09:050 Бывший завхоз Дедовичского районного центра досуга осуждена за мошенничество 26.06.2019, 09:000 В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия 26.06.2019, 08:480 В великолукском СНТ «Озерное» поджог стал причиной масштабного пожара 26.06.2019, 08:460 Псковское Пограничное управление предупреждает об увеличении пассажиропотока на Шумилкино и Куничиной Горе в преддверии Ганзы
26.06.2019, 08:354 Российских водителей могут лишить прав за грязные номера 26.06.2019, 08:250 В Ганзейские дни Псковский музей приглашает на экскурсии 26.06.2019, 08:130 На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом 26.06.2019, 08:002 Чтобы помогать на Ганзе, псковичи даже брали отпуск - координатор подготовки волонтеров в Псковском филиале РМАТ
26.06.2019, 06:5612 Центр Пскова перекроют сегодня с 8 часов утра 25.06.2019, 22:100 Псковский политехнический колледж представит свой «столярный двор» на Ганзейском празднике 25.06.2019, 22:000 Заместитель губернатора Василий Осипов проинспектировал строительство школы в Дно 25.06.2019, 21:450 29 июня «Псков-747» сыграет с «Луки-Энергией»
25.06.2019, 21:350 Житель Плюсского района получил штраф за публичное оскорбление инспектора ГИБДД 25.06.2019, 21:150 Семь педагогов псковского кванториума стали наставниками летних смен проектной школы «ЮниКвант» 25.06.2019, 21:070 С 27 по 30 июня «Псковпассажиравтотранс» организует спецмаршруты и дополнительные остановки 25.06.2019, 21:000 Псковские полицейские провели учения по поддержанию безопасности во время массовых мероприятий
25.06.2019, 20:500 Престольный праздник в честь прп.Онуфрия Мальского прошел в деревне Малы. ФОТО 25.06.2019, 20:400 Около 3 тыс. рублей похитил неизвестный из тумбочки в общежитии великолукского техникума 25.06.2019, 20:301 Еще одна страна стала доступнее для россиян 25.06.2019, 20:200 На год осужден 58-летний житель поселка Заплюсье за очередное вождение в нетрезвом виде
25.06.2019, 20:150 ОАО «Псковжилстрой» станет участником «Выставки промышленников Псковской области» 25.06.2019, 20:103 Назван самый агрессивный город России 25.06.2019, 20:020 Росреестр напоминает о том, как получить информацию об объекте недвижимости 25.06.2019, 19:350 Плюсского вора помог вычислить утерянный на месте преступления мобильный телефон
25.06.2019, 19:250 О княжеском роде Шаховских и усадебном быте расскажут на беседе при храме св.князя Александра Невского 25.06.2019, 19:060 Предприниматели из Печор и Опочки теперь смогут использовать кассы без подключения к интернету 25.06.2019, 18:570 Псковский Росреестр: если землю не продать, от нее можно отказаться 25.06.2019, 18:413 ПсковГУ: Новая стратегия - новые приоритеты
25.06.2019, 18:350 Завтра в галерее «Дом на Набережной» открывается выставка «Здравствуй, Ганза!» 25.06.2019, 18:220 Продолжаются поиски 77-летнего псковского пенсионера, страдающего потерей памяти 25.06.2019, 18:000 Завтра в Псковской области ожидается до +23 градусов и дожди 25.06.2019, 17:521 Наталья Ильина: ПсковГУ ждут трансформации в образовательной, научной, инфраструктурной, кадровой и международной деятельности
25.06.2019, 17:480 В восьми сельских школах Псковской области откроются образовательные центры «Точка роста» 25.06.2019, 17:460 Последний урок учителя Бологова 25.06.2019, 17:450 90 спортсменов приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию и гонкам на байдарках в Пскове 25.06.2019, 17:281 Псковские таможенники не в полном объеме декларировали имущество и доходы
25.06.2019, 17:200 Дипломные работы студентов ПсковГУ преобразуются в социально-значимые проекты  25.06.2019, 17:120 Увидеть любимые спектакли Псковского театра кукол смогут псковичи в Кутузовском сквере 25.06.2019, 17:050 Великолучанин поверил интернет-мошенникам и лишился 5 тыс. рублей 25.06.2019, 16:490 179 заявлений уже подано в приемную комиссию ПсковГУ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.