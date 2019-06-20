Общество

Олег Брячак возмущен, тем что не получил ответ на запрос о строительстве АЗС у Мирожского монастыря

Депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак возмущен тем, что не получил ответ на свой запрос, отправленный на имя генерального директора ООО «Псковнефтепродукт» Юрия Малешина с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о строительстве автозаправочной станции в непосредственной близости от Мирожского монастыря в Пскове. Об этом депутат рассказал в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Также депутат отметил, что по плану, строительство заправки предполагается в непосредственной близости к частному сектору и жилым домам. «Дело не в том, что от заправки идут выбросы или сливы. Требования к их строительству такие серьезные, что это не наносит ущерба окружающей среде. Дело в том, что заправка - это постоянный шум и рев машин», - заявил Олег Брячак.

Он заявил, что если ситуация не изменится, то планируется проводить и пикеты, и митинги.

«Мне известно, что по планам благоустройства города, в этом районе планируется сделать прогулочную зеленую зону, зачем там заправка? Строительство заправки — это неуважительное отношение к людям и городу. Если коммерсантам сносит крышу от денег и они думают, что могут делать все, что хотят, они ошибаются», - поделился Олег Брячак.