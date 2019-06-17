Общество

Олег Брячак выступил против строительства АЗС в непосредственной близости от Мирожского монастыря

Автозаправочную станцию собираются построить в непосредственной близости от Мирожского монастыря в Пскове. Свою обеспокоенность по этому поводу в интервью Псковской Ленте Новостей выразил руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Сегодня, 18 июня, он направил депутатский запрос на имя генерального директора ООО «Псковнефтепродукт» Юрия Малешина с просьбой подтвердить либо опровергнуть данную информацию.

По имеющейся у депутата информации, заправку планируется построить на улице Яна Райниса, 2-а. В письме руководству компании Олег Брячак обращает внимание, что данный участок находится в зоне охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор, XII в., Стефановская церковь, XVII в».

«Строительство АЗС на данном участке запрещено согласно установленным режимам зоны регулирования застройки и охраны памятника и недопустимо с точки зрения здравого смысла. Также предполагаемое строительство АЗС вызывает серьезное беспокойство псковичей, особенно тех, кто проживает в частных домах в непосредственной близости от данного участка», - подчеркнул Олег Брячак в письме.

От имени обеспокоенных граждан он попросил Юрия Малешина подтвердить или опровергнуть намерения по строительству АЗС на указанном земельном участке.

«Люди очень беспокоятся по поводу планирующегося строительства автозаправки, и я не могу остаться в стороне. Если информация подтвердится, то это будет наглость и беспредел, - пояснил депутат в интервью Псковской Ленте Новостей. - Рядом Мирожский монастырь, Покровская башня, малоэтажная застройка, гостиничный комплекс и прогулочная зона, где отдыхают в том числе и мамы с детьми. И постоянные разъезды машин, приезжающих на заправку, в том месте совершенно неуместны».

«Я до конца не верю в то, что планы по строительству АЗС в том месте - это правда, поэтому и направил письмо руководству «Псковнефтепродукта». Надеюсь, он так же, как я, любит город Псков и не будет принимать решений, которые способны навредить его наследию и жителям», - заключил Олег Брячак.