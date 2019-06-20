Общество

Читатели ПЛН высказали свое мнение о подготовке к Ганзейским дням

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей оценивают результаты 6-летней подготовки города к Международному Ганзейскому фестивалю на единицу и считают ее полным провалом и стало только хуже. По мнению 43,48% участников опроса, было бы правильно отказаться от Ганзы.

27,3% читателей ставят двойку за подготовку и считают, что было шесть лет, а не сделано толком ничего. У 15,65% опрошенных отношение нейтральное, по их мнению, Псков не преобразился, но и иллюзий на этот счет у них не было. Вариант «На троечку. «Олимпиады» и «конфетки» не получилось. «Бедненько, но чистенько»» выбрали 6,81% опрошенных. Оценка 3,46% читателей - четверка. По их мнению, главное — «продвинули» город, о нем узнали в Европе, увеличивается турпоток. 1,33% читателей поставил за подготовку «отлично». Они видят Псков уютным и похожим на европейские города. Еще 1,06% затруднились ответить на опрос, а 0,9% оценивают подготовку на пятерку с плюсом и поддерживают мнение, что Ганза — это суперсобытие, и Псков достойно к нему подготовился.

Всего в опросе принял участие 1879 человек.