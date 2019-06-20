Общество

В Пскове представлена структура работы нового подразделения Молодой Ганзы

Сегодня, 29 июня, в Пскове состоялось второе заседание комиссии Молодой Ганзы, на котором делегатам предстояло избрать одного члена комиссии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре, на участие претендовали Денис Евтушенко из Гданьска (Польша) и Мартина Мидтон Эгеланд из Бергена (Норвегия).

Большинством голосов место в комиссии заняла Мартина Мидтон Эгеланд.

В ходе заседания также была представлена структура работы нового подразделения Молодой Ганзы - департамента коммуникаций, который будет заниматься вопросами информирования о работе комиссии и развитии молодежного Ганзейского движения через социальные сети и сайт молодой Ганзы. В задачи департамента также будет входить развитие связей комиссии Молодой Ганзы с молодежными организациями.

Ева Хюль из Брилона (Германия), который примет от Пскова эстафету по проведению Ганзейских дней, представила программу Молодой Ганзы 2020 года. «Мы активно проведем время и станем интернациональной командой» - пообещала Ева Хюль, пригласив делегатов Молодой Ганзы в Брилон на следующие Ганзейские дни.

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Напомним, в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней в Пскове проходит программа Молодой Ганзы для делегатов от 14 до 25 лет.