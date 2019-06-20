Общество

Депутат Бундестага: Ганзейские дни способствуют развитию потенциала Пскова и либерализации визового режима

Координатор по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и Восточного партнерства от Федерального правительства, депутат Бундестага Дирк Визе заострил внимание на том, что XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени сильно способствуют развитию туристического и экономического потенциала Пскова. А также - либерализации визового режима между Россией и Германией. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом Дирк Визе сообщил 29 июня, после встречи с и.п. главы Пскова Еленой Полонской, где также присутствовала генконсул ФРГ Эльте Адерхольд.

«На прошедшей встрече с Еленой Полонской я поблагодарил ее за гостеприимство и организацию торжества, в том числе - и от имени всех немецких делегаций. Также мы обсудили такой момент, чтобы делегации, которые с экономическими целями прибывают в Россию, приезжали еще и в Псков. В этом может сыграть свою роль Российско-Германская внешняя торговая палата», - отметил депутат Бундестага.

Кроме того, Дирк Визе добавил, что тема координации международных отношений, которой он занимается, очень важна для налаживания германско-российских отношений.

«Замечательно, что в Пскове проходят Ганзейские дни, - это дало немцам, приехавшим сюда в составе делегации, возможность познакомиться с городом, регионом. И это очень важно, такие торжества притягивают внимание к городу - способствуют развитию его туристического и экономического потенциала. Сейчас многие мои соотечественники познакомились с Псковом, и, судя по моим с ними беседам, теперь имеют о нем крайне положительное впечатление», - подчеркнул координатор по межобщественному сотрудничеству.

Помимо этого, депутат Бундестага отметил, что после того, как Ганзейские дни в Пскове закончатся, - ганзейским городам необходимо взять вектор на поддержание контакта между собой, чтобы сохранить заданный «положительный импульс». Также Дирк Визе акцентировал внимание, что является сторонником либерализации визового режима, о которой поднимал вопрос и на Ганзейском форуме приграничного сотрудничества «Путь навстречу», открывшемся 28 июня в Пскове.

«Я рад любому стороннику либерализации визовых отношений. И Ганзейские дни могут способствовать и этому. Через несколько недель в немецком городе Бонне пройдет "Петербургский диалог", по итогам которого будет составлена резолюция, включающая предложения от Германии и России, по развитию этих отношений. Мы сформулируем, что можно сделать в рамках действующего законодательства, и заранее - как стоило бы стоит поступить, если его можно было изменить», - заключил депутат Бундестага.