Общество

Стало известно количество жителей и гостей Пскова, посмотревших салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней

Стало известно, сколько жителей и гостей Пскова посмотрело салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковской области. Так, суммарное количество зрителей - 40 тысяч.

Напомним, сам салют - кульминация праздника - начался 29 июня, в 23.30, и длился более 10 минут. На 13 сценических площадках весь день выступали российские и зарубежные артисты различных жанров. В средневековом лагере реконструкторы проводили мастер-классы, парады дружин, бугурты, интерактивные программы на ладьях. Также работали «Город мастеров», «Ганзейский рынок», Выставка достижений промышленности Псковской области, Международный кинофестиваль «Западные ворота», выставка работ Международного пленэра, мультимедийный фестиваль «Цвет белой стены». В Финском парке появилась липовая «Аллея дружбы».

В воскресенье, 30 июня, в заключительный день XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени зрителей ожидают закрытие кинофестиваля «Западные ворота» и «Ганзейского рынка», а также традиционное шествие делегаций-участников Ганзейского союза, прибывших на праздник.

Непосредственно закрытие торжества состоится в Псковском кремле, в 16.00. Здесь будет передан Ганзейский флаг немецкому городу Брилону, который примет в 2020 году XL Международные Ганзейские дни, а также пройдет праздничный концерт Государственного академического русского народного хора им. М. Е. Пятницкого.