Общество

Себежскому району вручено свидетельство о присвоении почетного звания «Край партизанской славы»

Себежскому району присвоено звание «Край партизанской славы». В воскресенье, 7 июля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил главе Себежского района Леониду Курсенкову официальное свидетельство о присвоении муниципальному образованию почетного звания. Торжественная церемония прошла на площадке 60-го Кургана Дружбы.

Глава региона напомнил, что для Себежского района этот год особенный, богатый на юбилейные даты. Вчера город отпраздновал 605 лет со дня первого упоминания в летописях. В этом году отметит и 75-летие рождения Знамени Победы, которое было вручено Идрицкой дивизии за победу на территории Себежского района, а позднее водружено на Рейхстаге.

«Учитывая высокое значение этих дат, две недели назад специальная комиссия единогласным решением присвоила Себежскому району звание „Края партизанской славы“. Так мы выразили своё почтение подвигам, которые были совершены на этой земле, а также той роли, которую район играет сегодня в деле сохранения истории и укрепления международной дружбы. Мы решили, что Курган Дружбы — это правильное место для вручения официального свидетельства Себежскому району», — подчеркнул губернатор.

Как сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона, Закон Псковской области «О почетном звании Псковской области «Край партизанской славы» был разработан и принят в 2017 году по инициативе жителей Дедовичского района для сохранения и увековечения памяти партизан и подпольщиков, совершивших беспримерные подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области. Дедовичский район в 2018 году стал первым муниципалитетом, получившим это звание. Отметим, что с этого года районы — обладатели почетного звания «Край партизанской славы» будут получать из областного бюджета ежегодную дотацию в размере 500 тыс рублей, которые они смогут направить на организацию мероприятий патриотической направленности.

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В Себежском районе партизанское движение стартовало в июле 1941 года. С первых дней войны жители района организовывали подпольные группы и партизанские отряды для борьбы с немецко-фашистскими завоевателями. К концу 1942 года территория Себежского района была почти освобождена от немецких гарнизонов. Вместе с латвийскими и белорусскими партизанами отряды Себежского района образовали Партизанский Край общей площадью около 30 тыс кв километров. Партизаны поводили мероприятия, направленные на спасение мирных жителей. Так, например, была успешно проведена операция по вывозу самолетами около 2 тыс детей.