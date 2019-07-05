Общество

Себеж отмечает 605-летие со дня образования

Себеж празднует 605-летие со дня образования. В субботу, 6 июля, себежан и гостей города ждет насыщенная программа, приуроченная к Дню города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

С самого утра на центральной площади развернулась Международная ярмарка ремесленников и мастеров современного традиционного народного творчества.

Весь день в Себеже будут работать интерактивные, концертные площадки, выставки. Гости праздника смогут стать участниками тематических развлекательных программ с розыгрышами и конкурсами. В сквере у обелиска 150-йИдрицко-Берлинской дивизии будет открыт памятник воинам-интернационалистам.

В рамках Дня города состоятся и несколько спортивных мероприятий: 8-й Чемпионат Себежского района среди любительских команд по уличному баскетболу, Открытый турнир района по волейболу. На городском стадионе пройдет товарищеская встреча по футболу Себеж — Идрица в рамках Первой Лиги Чемпионата Псковской области.

Праздник завершится лазерным шоу, дискотекой и фейерверком.

В пятницу, 5 июля, на центральной площади Себежа прошел Открытый фестиваль ВИА, рок-групп и солистов «На Себежской волне — 2019», участниками которого стали коллективы из Полоцка (Республика Беларусь), Ленинградской и Псковской областей.

Напомним, что Себеж внесён в Список исторических городов России. Первое летописное упоминание датировано 1414 годом. В 1535 году на берегу озера было начато сооружение крепости. С этого времени Себеж стал упоминаться как один из опорных пунктов на западных границах Русского государства. Во время Северной войны Петр I, прибыв в Себеж, лично руководил строительством укреплений, готовясь к сражению с армией шведского короля Карла XII.

В историю себежского края вошли имена многих выдающихся людей, чья деятельность имела большое значение в развитии науки и культуры Российского государства. Русский поэт Г. Р. Державин владел имением в себежской деревне Прихабы, писатель Д. И. Фонвизин — имением в Тележниках. В деревне Ломы бывал у своего отца будущий декабрист П. И. Пестель. Неоднократно в Себеже бывал художник Марк Шагал и многие его картины вдохновлены себежскими пейзажами. В Себеже родился и вырос известный киноартист Зиновий Гердт.