Общество

Звание «Почетный гражданин Пскова» девальвируется, считают политики и общественники

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 5 июля. На этот раз ведущая программы Любовь Кузнецова пытается разобраться, кто на самом деле достоин престижного звания «Почетный гражданин Пскова».

Мы живем в мире, где многие вещи стремительно обесцениваются. Известность, узнаваемость, популярность как символ общественной оценки подменяются эпатажностью, кичем в СМИ и соцсетях. При этом за деятельностью отдельных персон может вообще ничего не стоять в смысле реальных дел. И эта тенденция девальвации смыслов проникает в самые разные сферы жизни человека.

Накануне очередной сессии Псковской городской Думы был опубликован список претендентов на присуждение звания «Почетный гражданин города Пскова». Напомним, согласно положению,«звание "Почетный гражданин города Пскова" является высшей формой общественного признания, поощрения граждан за выдающиеся личные заслуги в деятельности, направленной на благо Пскова и его жителей». Складывается ощущение, что в нашем городе люди с выдающимися личными заслугами ходят чуть ли не толпами. Ведь в последние годы почетное звание присуждается одномоментно сразу нескольким заслуженным гражданам. К сожалению, увеличение численности «почетных граждан» как-то не очень сказывается на уровне развития Пскова и жизни псковичей.

С момента учреждения почетное звание получили 44 человека, в том числе иностранные граждане. Из столь масштабного списка даже людям, следящим за жизнедеятельностью Пскова, известно имя едва ли каждого 4-го. Причем в перечне нет таких знаковых для Пскова имен, как градозащитник и реставратор Савва Ямщиков, политик и некогда председатель городской Думы Леонид Трифонов, публицист Валентин Курбатов. В «списке отсутствующих» немало и других уважаемых обществом псковичей. А, например, известный псковский краевед Натан Левин - казалось бы, самый очевидный кандидат в «почетные граждане» - получил это звание не с первого раза.

Следует подчеркнуть, что, осмысляя сегодняшнюю тему, мы не умаляем заслуг ни одного человека из числа тех, кому присвоено это звание. Мы задаемся вопросами: почему все чаще среди почетных граждан встречаются неизвестные большинству горожан люди? И в чем тогда их заслуга перед Псковом? Было бы все понятно, если бы они были, предположим, контрразведчиками.

Судя по всему, тенденция увеличения числа «ноунеймов» среди номинантов на звание «Почетный гражданин Пскова» в этом году будет продолжена. Тем более актуален вопрос: по какой причине городское сообщество практически никак не участвует в определении достойных?

О том, что много стало «самых достойных» города, в беседе с «Дневным дозором» размышляетэкс-мэр Пскова Михаил Хоронен. С точки зрения Михаила Хоронена, в этом вопросе «частить» не стоит.

Мы сейчас о личностях не говорим вообще. Мы говорим о том, что, к сожалению, наметилась тенденция на девальвацию этого почетного звания. Надо немножко ограничивать! На мой взгляд, нужно, чтобы это был один человек: заслуженный, уважаемый человек, который вносит или внес значимый, очень серьезный вклад в развитие Пскова и историю города.

«Нет ничего выше и дороже, чем признание земляков», - первое, что сказал «Дневному дозору»Почетный гражданин Пскова, экс-секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов. Но для него как человека из состава общественной комиссии, которая рассматривает заявки на выдвижение кандидатов перед сессией городской Думы, всегда стоял вопрос: каковы механизм и критерии присвоения почетного звания? С точки зрения Валерия Павлова, нужно серьезно присмотреться к Положению о Почетном гражданине. Да, есть общественная комиссия, но, по существу, городское сообщество никак в этом вопросе не участвует. Информации в СМИ на том этапе, когда еще можно на что-то повлиять, обычно нет. А это, по мнению Валерия Павлова, необходимо. Глядишь, и меньше было бы конъюнктурных и просто случайных соискателей звания.

Есть комиссия общественная, есть какие-то другие моменты. Потом - слово за депутатами. И, мне кажется, что надо все-таки заранее придавать широкой гласности все это. И тогда все будет строже, если через СМИ и интернет эти имена будут озвучены. Что такое Почетный гражданин города? Надо, прежде всего, убедительно сказать всем - и обычным людям и необычным - что это человек сделал для Пскова. Какой его вклад в общественную жизнь города? - главный критерий. Надо разъяснить! Ведь сейчас есть много причин, по которым звание дают: кто-то с кем-то дружит, а о ком-то, действительно, думают, что это человек достойны. У нас много достойных людей, но еще в свое время в отношении этого звания были осечки. Был факт, что краевед Натан Феликсович Левин получил звание лишь со второго или третьего захода. И было, когда депутаты не проголосовали за вручение звания Саввы Ямщикову. И недавно ушедший из жизни известный писатель Александр Александрович Бологов не получил. И Леонид Николаевич Трифонов (бывший председатель Общественной палаты Псковской области, - ред.) одного голоса не добрал. Надо учитывать, что все это еще и травмирует людей, представленных к этой высокой награде. Помимо звания «Почетный гражданин города Пскова» как высшего признания заслуг перед городским сообществом, муниципальные власти имеют полномочия наградить достойного человека грамотой и благодарственным письмом. Надо сказать, грамот не жалеют и выдают регулярно - тут вполне подходит слово «пачками». Также есть медаль «За заслуги перед Псковом», есть процедура занесения заслуженного человека в Книгу Почета областного центра. То есть спектр выражения признания эффективности и заслуг того или иного человека достаточно широкий. Так почему получить звание «Почетный гражданин» в Пскове - не уникальная честь? И как нынешний руководитель депутатского корпуса муниципальной думы,и. п. главы Пскова Елена Полонская, понимает миссию этой награды - в следующем комментарии.

Давайте разберемся. Нужно отталкиваться от того, что мы подразумеваем под Почетным гражданином города? Что вкладываем в это понятие? Мы не должны забывать и о людях, которые своими поступками подают примером другим псковичам. Я говорю и о людях, которые спасают жизни людей, занимаются патриотическим воспитанием или большой благотворительностью. Все эти люди тоже достойны быть Почетными гражданами Пскова. Почетный гражданин - тот человек, на которого мы должны ровняться. Тот, кто подает пример окружающим.

Депутаты Псковской городской Думы, по-хорошему, должны быть лишь исполнителями воли общества о присвоении тому или иному человеку этой награды, считаетдепутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг. Лидер псковского «Яблока» выступает за то, чтобы вручать эту награду раз в 20 лет, а не по несколько раз в год. Именно редкость присуждения и очевидная заслуга номинанта подчеркнет статус звания, которое вручается за многолетнее общественное служение. А повседневная плодотворная работа и статус «хороший человек» вовсе не являются основанием для столь далеко идущих выводов.

Сама идея звания «Почетный гражданин города» восходит к 19 веку истории России. Идея связана с общественным служением, общественным подвигом, что признается самим обществом. Органы власти в данной ситуации выступают исполнителями воли общества. Почетный гражданин может родиться раз в 20 лет - это означает, что это такое звание должно присваиваться раз в 20 лет. К сожалению, в Пскове сделали из церемонии присвоения почетного звания многосерийное социалистическое соревнование, в котором многим достойным людям стало стыдно участвовать. Люди не хотят участвовать в конкурсе на получение голосов депутатов только потому, что, по некоторому плану, у Псковской городской Думы ежегодно стоит присвоение звания «Почетный гражданин Пскова». Звание девальвировалось потому, что оно, по существу, перестало быть по общественным признанием и решением. Сейчас абсолютно очевидно, что, не имея явных, очевидных претендентов на вручение звания за особые заслуги перед городом, власти стали скрести по сусекам и присматриваться, кого еще не наградили. А ведь звание «Почетный гражданин» - такое, что горожане должны вспомнить этого человека. У них должны спросить, кто Почетный гражданин Пскова? - и каждый второй из них, включая школьников, студентов и пенсионеров, должен назвать имя! По сути «госплановскую» модель присуждения этого звания нужно менять. Это совершенно очевидно и депутату Псковской городской Думы Григорию Турчину. Он признался «Дневному дозору», что совершенно растерян от перспективы голосования по этому вопросу на предстоящей сессии. И предлагаемые Григорием Турчиным критерии к выбору достойных однозначно вступают в противоречие с теми кандидатами, которые представлены в этом году. При этом, подчеркивает Григорий Турчин, он безоговорочно уважает соискателей и их заслуги в определенных сферах. Но при таких вводных выбор сделать будет трудно.

В первую очередь, человек должен сделать что-то значимое для города в целом. Ни для музыки, ни для спорта, а именно для города! Чтобы это помнили как мы, так наши дети, спустя годы. Помнили, что этот человек сделал для города то-то и то-то - поэтому он и Почетный гражданин. Сейчас же мы не можем вспомнить за что наши Почетные граждане получили это звание. Идет девальвация: нет четких критериев, разработанных для присвоения этого звания. На мой взгляд, кандидат сначала должен преодолеть начальную ступеньку поощрения - получить грамоту. Потом - медаль за заслуги перед Псковом. А после - звание «Почетный гражданин». Тогда мы можем проследить цепочку, за что человека наградили, какую пользу он приносил для Пскова и приносил ли вообще. А так у нас - общественные или какие-то другие организации, которые своего товарища хотят представить к званию. Наверное, это хорошее, похвальное желание, но насколько оно соответствует? Это вопрос к каждому из депутатов, кто выносят на сессию и представляют претендентов на звание. Но если нет четких критериев, зачем мы кого-то будем обвинять?

Решение присваивать или нет звание «Почетный гражданин Пскова» принимают депутаты городской Думы тайным голосованием. Процедура вручения символов - ленты, диплома, нагрудного знака и удостоверения - происходит в День города, 23 июля.

Еще раз имеет смысл подчеркнуть: высшая общественная награда города не должна быть синонимом словосочетания «хороший человек». Добрых, трудолюбивых, отзывчивых, на которых стоит равняться, много. А выдающихся людей - единицы. Как правило, им не нужен блеск высоких приемов, иконостас орденов и бесконечные «аплодисменты, переходящие в овации». Эти люди остаются в истории, в человеческих сердцах. Они являются совестью и барометром общества. Но чтобы это осознать, вероятно, требуется время. Как минимум, оно объективно, в отличие от людей…