Звание «Почетный гражданин Пскова» девальвируется, считают политики и общественники

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 5 июля. На этот раз ведущая программы Любовь Кузнецова пытается разобраться, кто на самом деле достоин престижного звания «Почетный гражданин Пскова».
Мы живем в мире, где многие вещи стремительно обесцениваются. Известность, узнаваемость, популярность как символ общественной оценки подменяются эпатажностью, кичем в СМИ и соцсетях. При этом за деятельностью отдельных персон может вообще ничего не стоять в смысле реальных дел. И эта тенденция девальвации смыслов проникает в самые разные сферы жизни человека.
Накануне очередной сессии Псковской городской Думы был опубликован список претендентов на присуждение звания «Почетный гражданин города Пскова». Напомним, согласно положению,«звание "Почетный гражданин города Пскова" является высшей формой общественного признания, поощрения граждан за выдающиеся личные заслуги в деятельности, направленной на благо Пскова и его жителей». Складывается ощущение, что в нашем городе люди с выдающимися личными заслугами ходят чуть ли не толпами. Ведь в последние годы почетное звание присуждается одномоментно сразу нескольким заслуженным гражданам. К сожалению, увеличение численности «почетных граждан» как-то не очень сказывается на уровне развития Пскова и жизни псковичей.
С момента учреждения почетное звание получили 44 человека, в том числе иностранные граждане. Из столь масштабного списка даже людям, следящим за жизнедеятельностью Пскова, известно имя едва ли каждого 4-го. Причем в перечне нет таких знаковых для Пскова имен, как градозащитник и реставратор Савва Ямщиков, политик и некогда председатель городской Думы Леонид Трифонов, публицист Валентин Курбатов. В «списке отсутствующих» немало и других уважаемых обществом псковичей. А, например, известный псковский краевед Натан Левин - казалось бы, самый очевидный кандидат в «почетные граждане» - получил это звание не с первого раза.
Следует подчеркнуть, что, осмысляя сегодняшнюю тему, мы не умаляем заслуг ни одного человека из числа тех, кому присвоено это звание. Мы задаемся вопросами: почему все чаще среди почетных граждан встречаются неизвестные большинству горожан люди? И в чем тогда их заслуга перед Псковом? Было бы все понятно, если бы они были, предположим, контрразведчиками.
Судя по всему, тенденция увеличения числа «ноунеймов» среди номинантов на звание «Почетный гражданин Пскова» в этом году будет продолжена. Тем более актуален вопрос: по какой причине городское сообщество практически никак не участвует в определении достойных?
О том, что много стало «самых достойных» города, в беседе с «Дневным дозором» размышляетэкс-мэр Пскова Михаил Хоронен. С точки зрения Михаила Хоронена, в этом вопросе «частить» не стоит.
«Нет ничего выше и дороже, чем признание земляков», - первое, что сказал «Дневному дозору»Почетный гражданин Пскова, экс-секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов. Но для него как человека из состава общественной комиссии, которая рассматривает заявки на выдвижение кандидатов перед сессией городской Думы, всегда стоял вопрос: каковы механизм и критерии присвоения почетного звания? С точки зрения Валерия Павлова, нужно серьезно присмотреться к Положению о Почетном гражданине. Да, есть общественная комиссия, но, по существу, городское сообщество никак в этом вопросе не участвует. Информации в СМИ на том этапе, когда еще можно на что-то повлиять, обычно нет. А это, по мнению Валерия Павлова, необходимо. Глядишь, и меньше было бы конъюнктурных и просто случайных соискателей звания.
Помимо звания «Почетный гражданин города Пскова» как высшего признания заслуг перед городским сообществом, муниципальные власти имеют полномочия наградить достойного человека грамотой и благодарственным письмом. Надо сказать, грамот не жалеют и выдают регулярно - тут вполне подходит слово «пачками». Также есть медаль «За заслуги перед Псковом», есть процедура занесения заслуженного человека в Книгу Почета областного центра. То есть спектр выражения признания эффективности и заслуг того или иного человека достаточно широкий. Так почему получить звание «Почетный гражданин» в Пскове - не уникальная честь? И как нынешний руководитель депутатского корпуса муниципальной думы,и. п. главы Пскова Елена Полонская, понимает миссию этой награды - в следующем комментарии.
Депутаты Псковской городской Думы, по-хорошему, должны быть лишь исполнителями воли общества о присвоении тому или иному человеку этой награды, считаетдепутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг. Лидер псковского «Яблока» выступает за то, чтобы вручать эту награду раз в 20 лет, а не по несколько раз в год. Именно редкость присуждения и очевидная заслуга номинанта подчеркнет статус звания, которое вручается за многолетнее общественное служение. А повседневная плодотворная работа и статус «хороший человек» вовсе не являются основанием для столь далеко идущих выводов.
По сути «госплановскую» модель присуждения этого звания нужно менять. Это совершенно очевидно и депутату Псковской городской Думы Григорию Турчину. Он признался «Дневному дозору», что совершенно растерян от перспективы голосования по этому вопросу на предстоящей сессии. И предлагаемые Григорием Турчиным критерии к выбору достойных однозначно вступают в противоречие с теми кандидатами, которые представлены в этом году. При этом, подчеркивает Григорий Турчин, он безоговорочно уважает соискателей и их заслуги в определенных сферах. Но при таких вводных выбор сделать будет трудно.
Решение присваивать или нет звание «Почетный гражданин Пскова» принимают депутаты городской Думы тайным голосованием. Процедура вручения символов - ленты, диплома, нагрудного знака и удостоверения - происходит в День города, 23 июля.
Еще раз имеет смысл подчеркнуть: высшая общественная награда города не должна быть синонимом словосочетания «хороший человек». Добрых, трудолюбивых, отзывчивых, на которых стоит равняться, много. А выдающихся людей - единицы. Как правило, им не нужен блеск высоких приемов, иконостас орденов и бесконечные «аплодисменты, переходящие в овации». Эти люди остаются в истории, в человеческих сердцах. Они являются совестью и барометром общества. Но чтобы это осознать, вероятно, требуется время. Как минимум, оно объективно, в отличие от людей…