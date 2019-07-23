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Общество

Насколько эффективно идет реализация программ приграничного сотрудничества в Пскове?

25.07.2019 14:44|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 24 июля. На этот раз ведущая программы Любовь Кузнецова пытается разобраться, как и насколько эффективно идет реализация программ приграничного сотрудничества в Пскове.

Как известно, северо-западное лето скоротечно. Особенно быстро оно пролетает для строителей, дорожников и хозяйственников. А реализация нескольких проектов по благоустройству в Пскове, которые должны были стартовать, так и не начата. Критические замечания от горожан в адрес городских властей звучат, в частности по реконструкции сквера на Четырех углах (городские чиновники заявляли, что работы начнутся сразу после Ганзы, прошло 3 недели, а воз и ныне там), нет никаких визуальных движений по приведению в порядок территории в устье реки Мирожки. Не приступили и к реставрации исторического здания на ул. Георгиевской, 4.

Меж тем, все эти объекты - части программ приграничного сотрудничества: «Россия-Эстония», «Россия-Латвия». Они предполагают реализацию проектов в различных областях: экологии, благоустройства, предпринимательства, сохранения культурного наследия и других. Определен порядок и условия участия, софинансирование, соглашения ратифицированы на высшем уровне.

Так почему нет движения? Чиновники, как правило, жалуются на отсутствие финансирования. Но в приграничных же программах оно заложено и достаточно серьезное. Так в чем дело? Сразу следует оговориться, что в целом Псковский регион в программах приграничья продолжает участвовать. Есть даже надежды на пролонгирование этих взаимоотношений на более длительную перспективу, высказывает свое мнение   руководитель регионального комитета комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

«Финансирование программы есть, оно определено, более того могу сказать, что уже по двум проектам, где ведущим партнером выступает комитет по экономическому развитию, первые взносы в регион уже поступили. Мы укладываемся в график, определенные трудности, конечно, возникают, потому что это участие именно в международных программах, где стоят вопросы соблюдения как законодательства Российской Федерации, так и учет требований работы в рамках программы, бывает, возникают какие-либо шероховатости, но в целом мы всегда находим решение, поэтому от графика мы особо не отстаем. С учетом того, что средства начали поступать, до конца этого года органы власти о органы местного самоуправления будут заниматься подготовкой конкурсной и проектной документации для того чтобы уже в следующем году как говорится выйти в поле и начать реализовывать проекты. В моем понимании, безусловно, перспективы продолжения программ есть, более того очень позитивно и Минэкономразвития, и МИД России, тот департамент, с которым мы работаем, оценивают ход реализации программы и этой и предыдущей, поэтому будем рассчитывать на продолжение этих программ, потому что для муниципалитетов это действительно возможность реализовать какие-то проекты, на которые в бюджете напрямую нет денег. Те программы, в которых мы участвуем, являются логическим продолжением предыдущей программы, напомню, она была трехсторонняя - Россия- Эстония-Латвия, многие проекты этой программы являются продолжением предыдущей, как, например, проект, связанный с улучшением экологической ситуации в Псковско-Чудском озере».

Но для того, чтобы надеяться на продолжение программы приграничного сотрудничества, за счет которой при небольшом софинансировании можно реализовывать достаточно значимые для псковичей проекты, нужно выполнять условия и сроки текущих договоренностей. Почему на данный момент в Пскове по нескольким проектам нет никаких видимых результатов? - спросил «Дневной дозор» у   заместителя главы администрации города Павла Волкова, который курирует реализацию приграничных программ.

«Программы двигаются. Сразу же после Ганзейских дней мы ездили на рабочую встречу с нашим партнером в Латвию, эти проекты обсуждали и составили дорожную карту до 2021 года, когда мы встречаемся, что делаем. Под эти программы попадает не только строительство, но и обмен опытом, информацией, обучение людей. Проект запустили по Георгиевской, 4, когда мы были в Даугавпилсе, 9 июля, по Четырем углам запустили 3 июля. Насколько мне известно, по Георгиевской, 4 буквально на этой неделе 348 тысяч евро уже должны быть у нас на счетах. По Четырем углам 80 тысяч евро придут до конца августа. Нам осталось только определить подрядчика, это должно произойти в ближайшие две недели, проекты будут уже визуально доступны горожанам»

Приступить к реставрации ветхого памятника культурного наследия по адрес Георгиевская, 4 и приспособить его под городской туристический инфоцентр планировали еще осенью прошлого года, поделилась информацией с нашей программой заместитель руководителя регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева. Она убеждена, что, пока чиновники заняты бумажной работой, более чем столетнее деревянное здание-памятник может просто рухнуть. Там еще несколько лет назад сгнили перекрытия и образовались дыры в кровле, рассказала Ирина Голубева. Она совершенно не понимает, как будут осуществляться реставрационные работы с учетом того, что скоро наступит неблагоприятный для этого сезон. Меж тем, на проектирование были затрачены приличные суммы из небогатого муниципального бюджета, выполнен качественный проект.

«Обещали выйти на реализацию еще в сентябре прошлого года, причем так говорили, что, буквально, завтра, все решено, и начинаем работать. Какие работы сейчас проходят? Я не знаю. Не то противоаварийные, не то проекто-реставрационные. Проект есть, экспертиза есть. Еще год, и сроки давности проекта истекут, экспертиза тоже. Заново нужно все будет делать, вкладывать деньги. А деньги были муниципальные, и проект и экспертиза оплачены за счет городской администрации, что очень жалко. Здание уже тогда, два года назад, было в сугубо аварийном состоянии, а сейчас еще хуже, потому что ничего не делают. Проект все предусматривал - реставрацию фасадов, внутри сохранялась система коридорная, то есть есть такое понятие предмет охраны, в общем, этим бы экспертиза не стала заниматься, если бы там нарушения проектные были. Приезжали эксперты из Петербурга, они делали экспертизу, мы с ними ходили и все показывали, дополнительно работы провели по исследованию, там вполне качественный проект сделан».

Помимо опасений за начало работ перед неблагоприятным сезоном по историческому зданию на улице Георгиевской, 4, немало вопросов и по скверу искусств на Четырех углах: он является так называемым гайд-парком, то есть единственным постоянно доступным местом проведения митингов и публичных акций. Если представить, что в августе-сентябре этого года его начнут ремонтировать, перекопают и оставят до весны, где будут проводиться собраний? - этот вопрос нашей программе попыталась прояснить   руководитель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму городской администрации Кристина Кобызь.

«Строительный сезон в городе Пскове, в нашей климатической зоне очень недолгий. В связи с тем, что программа смогла начать реализацию проектов только в апреле, мае, июне, следовательно, мы включились в активную реализацию, хотим выбрать подрядчика и запланировать реконструкцию. Все будет зависеть от того, насколько затянутся процедуры. На полгода никто не собирается его разрывать, приблизительный срок реконструкции, как говорят строители, два-три месяца. Что касается реконструкции сквера, то вся документация находится на согласовании, мы планируем, что в августе будет разыгран подрядчик, который сможет начать реконструкцию. В рамках крупномасштабного проекта «Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и в Латвии», по которому мы будем реконструировать здание на Георгиевской, 4, также активно ведутся работы по поиску подрядчика. Документы также находятся в стадии согласования, конкурсные процедуры также начнутся в августе».

На август же запланирован конкурс по определению подрядчика и на еще один значимый проект - благоустройство парка в устье реки Мирожки в Пскове - это своего рода логическое продолжение реконструкции Дендропарка. Но по вопросу определения подрядчика сомнения есть даже у замглавы администрации Пскова Павла Волкова.

«Небольшое беспокойство вызывает проект «Мирожка», потому что там запроектировали одну вещь, которая не была предусмотрена в бюджете, в частности Островок. У меня лично есть опасения, что подрядчики не захотят участвовать в аукционе. Изначально, там было просто благоустройство, потом появился остров, в бюджете ничего не поменялось, как планировалось направить на благоустройство территории 17 миллионов, так они сейчас и заложены в бюджете».

Для Пскова и по общественной значимости, и по сумме (свыше трех миллионов евро при 10%-ом местном софинансировании) наиболее весомым является завершение проекта «Чистая вода» по строительству подземного водозабора и подаче горожанам качественной питьевой воды. Псковский водоканал, являясь партнером этого крупномасштабного проекта, выполняет все необходимые на сегодняшний день условия, рассказал   руководитель муниципального предприятия Константин Болотин.

«1 июня подписан грант контракт, мы вышли на финальную часть наших взаимоотношений - запуск самого проекта. В июне состоялась ознакомительная встреча с нашими партнерами, на которой мы запустили проект в работу. Нами сейчас проводится работа по оформлению технической документации, планируем в июле запустить конкурсные процедуры, в августе выбрать подрядчика, чтобы с сентября выйти на площадку и начать работу. В рамках этого проекта мы планируем закончить к 1 июня 2021 года строительство второй очереди подземного водозабора, запустить в город 42 тысячи кубометров в сутки. Сам проект у нас разбит на 6 контрактов или лотов по видам работ. В течение двух лет планируем все это выполнить».

Надо признать, что чиновниками проделана большая работа по проектам приграничного сотрудничества. Но основные этапы реализации только впереди. Времени осталось до конца следующего года. Подрядчики еще не определены. А состоится конкурс по определению подрядчиков на работы или нет - это сегодня в значительной степени лотерея. Не хочется думать о том, что в данном случае удача отвернется. Ведь Псков действительно может многое приобрести от программ приграничного сотрудничества.

Теги: #эхо москвы в пскове #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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