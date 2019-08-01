Общество

Михаил Ведерников: Для нас большая честь второй раз принимать «Десантный взвод»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил приветственный адрес гостям и участникам международного конкурса «Десантный взвод 2019».

«Псковская земля - родина доблести воинов под предводительством князя Александра Невского, бесстрашия солдат во время Великой Отечественной войны, самоотверженных офицеров и военнослужащих современной России. Для нас большая честь второй раз принимать соревнования „Десантный взвод“. Это становится хорошей традицией», - говорится в тексте. Он также добавил, что десантники - элита Вооруженных Сил, и пожелал всем командам удачи.

Напомним, в Пскове в субботу, 3 августа, состоялось торжественное открытие международного конкурса «Десантный взвод 2019». Мероприятие прошло на территории полигона «Завеличье».

Международный конкурс по полевой выучке «Десантный взвод» продлится в Псковской области до 13 августа. Участие в них принимают команды из 21 страны: Россия, Китай, Южно-Африканская Республика, Алжир, Марокко, Республика Абхазия, Ангола, Армения, Беларусь, Венесуэла, Иран, Казахстан, Королевство Камбоджа, Киргизия, Куба, Мали, Сирия, Судан, Таджикистан, Шри-Ланка, Республика Южная Осетия. Десантников ждут четыре этапа соревнований на полигонах Псковской области.