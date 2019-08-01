Общество

Российские десантники выйдут седьмыми на старт «Десантного взвода»

4 августа, накануне первого этапа, в зале для брифингов штаба конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проводимый в рамках «АрМИ-2019» состоялась жеребьевка команд-участниц.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, первыми на старт сегодняшнего этапа, в котором десантники будут соревноваться в десантировании в составе взвода, быстром сборе на площадке приземления и марш-броске на 10 км, выйдет команда десантников из Венесуэлы.

Вторыми на старт выйдет команда Беларуси, третьими десантно-штурмовой взвод из Казахстана. Всего в этапе принимают участие 17 команд. Команды Кубы, Марокко, Сирии и Шри-Ланки в первом этапе участия не принимают, ввиду не полного представительства.

Российская команда выйдет седьмой на старт первого этапа конкурса.

Комментируя итоги жеребьевки, заместитель главного судьи конкурса полковник Вадим Говоров пояснил: «Жеребьевка проведена в строгом соответствии с положением о конкурсе. Претензий и заявлений со стороны иностранных делегаций не поступило».

По окончании жеребьевки всем представителям иностранных делегаций были вручены повязки и удостоверения судей соревнования.

В конкурсе «Десантный взвод АрМИ-2019» принимают участие команды из 21 страны мира. Соревнования пройдут в 4 этапа на полигонах «Завеличье» и «Струги Красные», а также на площадке приземления «Кислово».

На первом этапе военнослужащим предстоит осуществить десантирование в составе взвода и совершить марш-бросок на 10 км. Второй этап включает в себя индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодоление естественных и искусственных препятствий, а также биатлон в составе взвода со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). Третий этап - это гонка преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений.

В финальном этапе команды будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, стрельбе из оружия, а также совершат индивидуальные прыжки с парашютом на точность.