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Общество

Команда РФ одержала уверенную победу в гонке преследования на боевых машинах на конкурсе «Десантный взвод». ФОТО

09.08.2019 08:11|ПсковКомментариев: 0

На конкурсе по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящем в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2019» в Псковской области, подвели итоги гонки преследования на боевых машинах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Минобороны, 8 августа на полигоне Воздушно-десантных войск «Струги Красные» прошла первая часть третьего этапа конкурса, в котором в гонке преследования соревновались экипажи боевых машин. Всего на старт вышли десантники из 21 страны мира, принимающей участие в конкурсе.

На старт боевые машины входили в соответствии со временем, показанным в индивидуальной гонке двумя днями ранее. Экипажам предстояло пройти два круга с препятствиями и огневым рубежом.

По условиям конкурса, двум лучшим экипажам от каждой страны, в составе командира боевой машины, наводчика-оператора и механика-водителя, после принятия старта предстояло преодолеть противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненную полосу и брод. За прохождение каждого препятствия с нарушениями, указанными в положении о Конкурсе начислялись дополнительные 30 секунд штрафного времени.

Кроме того, на первом круге экипажам предстояло поразить мишени из вооружения боевых машин: БМП (бронеавтомобиль), появляющаяся три раза по 30 сек. и расположенная на разных рубежах, имитирующая движение цели (приближение, удаление) на дальностях 1400 м, 1500 м и 1600 м, для стрельбы из 30-мм автоматической пушки, а также цель - ручной противотанковый гранатомет, появляющаяся три раза по 30 сек. и расположенная на разных рубежах, имитирующая движение цели (приближение, удаление) на дальностях 500 м, 600 м, 700 м, для стрельбы из спаренного пулемета.

Два лучших российских экипажа вышли первыми на старт гонки преследования. Показав отличное прохождение трассы и поразив все мишени на огневых рубежах, десантники Российской Федерации показали рекордное время прохождения трассы в данном виде соревнования, равное 28 минутам и 28 секундам и оказались недосягаемыми для преследователей.

На втором месте, с результатом 33 минуты 16 секунд разместились экипажи боевых машин из Беларуси. Третье место, с результатом 37 минут 06 секунд, заняли десантники из Китая.

Сегодня командам предстоит соревнование в ориентировании отделений на местности, без экипажей.

Теги: #ВДВ #десантники
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Десантный взвод-2019 Команда РФ одержала уверенную победу в гонке преследования на боевых машинах на конкурсе «Десантный взвод». ФОТО Проходящее в Печорском районе ориентирование участников военных игр «Десантный взвод» покажут в трансляции В гонке преследования соревнованись участники Международного конкурса «Десантный взвод-2019» на полигоне «Струги Красные» На полигоне в Стругах Красных участники «Десантного взвода-2019» соревнуются в гонке преследования На «Десантном взводе» команды провели тренировочные прыжки на точность Российские десантники показали лучшее время в индивидуальной гонке на боевых машинах в рамках конкурса «Десантный взвод» Участники конкурса «Десантный взвод-2019» совершили десантирование в составе взвода и марш-бросок на 10 километров Российские десантники лидируют после первого этапа на конкурсе «Десантный взвод» Российские десантники выйдут седьмыми на старт «Десантного взвода» Михаил Ведерников: Для нас большая честь второй раз принимать «Десантный взвод» Зрители «Десантного взвода» увидели «балет» БМД-4М под звуки вальса Конкурс «Десантный взвод» торжественно открыли в Пскове Псковичей приглашают на открытие международного конкурса «Десантный взвод-2019» Ансамбль «Сказ» выступит на открытии конкурса «Десантный взвод» Для гостей международного конкурса «Десантный взвод» будет обустроена парковка вместимостью около 300 машин «Крылатую пехоту» представит на «Десантном взводе» Ансамбль песни и пляски ВДВ На открытии «Десантного взвода» зрители увидят десантный «балет» БМД-4М под звуки вальса Сегодня десантники из 21 страны совершат первые прыжки в рамках подготовки к первому этапу конкурса «Десантный взвод-2019» На открытие и закрытие «Десантного взвода» псковичи смогут добраться на шатлах, автобусе №19 и пригородных автобусах Участникам международного этапа конкурса «Десантный взвод» в Пскове торжественно вручили оружие 3 августа состоится открытие международного конкурса «Десантный взвод-2019» в Пскове Первыми на международный конкурс «Десантный взвод» прибыли команды из Беларуси, Шри-Ланки и Ирана Эшелон с техникой Народно-освободительной армии Китая прибыл в Псковскую область для участия в конкурсе «Десантный взвод» Команды из 23 стран примут участие в конкурсе «Десантный взвод-2019» в Пскове
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