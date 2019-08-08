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Команда РФ одержала уверенную победу в гонке преследования на боевых машинах на конкурсе «Десантный взвод». ФОТО

На конкурсе по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящем в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2019» в Псковской области, подвели итоги гонки преследования на боевых машинах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Минобороны, 8 августа на полигоне Воздушно-десантных войск «Струги Красные» прошла первая часть третьего этапа конкурса, в котором в гонке преследования соревновались экипажи боевых машин. Всего на старт вышли десантники из 21 страны мира, принимающей участие в конкурсе.

На старт боевые машины входили в соответствии со временем, показанным в индивидуальной гонке двумя днями ранее. Экипажам предстояло пройти два круга с препятствиями и огневым рубежом.

По условиям конкурса, двум лучшим экипажам от каждой страны, в составе командира боевой машины, наводчика-оператора и механика-водителя, после принятия старта предстояло преодолеть противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненную полосу и брод. За прохождение каждого препятствия с нарушениями, указанными в положении о Конкурсе начислялись дополнительные 30 секунд штрафного времени.

Кроме того, на первом круге экипажам предстояло поразить мишени из вооружения боевых машин: БМП (бронеавтомобиль), появляющаяся три раза по 30 сек. и расположенная на разных рубежах, имитирующая движение цели (приближение, удаление) на дальностях 1400 м, 1500 м и 1600 м, для стрельбы из 30-мм автоматической пушки, а также цель - ручной противотанковый гранатомет, появляющаяся три раза по 30 сек. и расположенная на разных рубежах, имитирующая движение цели (приближение, удаление) на дальностях 500 м, 600 м, 700 м, для стрельбы из спаренного пулемета.

Два лучших российских экипажа вышли первыми на старт гонки преследования. Показав отличное прохождение трассы и поразив все мишени на огневых рубежах, десантники Российской Федерации показали рекордное время прохождения трассы в данном виде соревнования, равное 28 минутам и 28 секундам и оказались недосягаемыми для преследователей.

На втором месте, с результатом 33 минуты 16 секунд разместились экипажи боевых машин из Беларуси. Третье место, с результатом 37 минут 06 секунд, заняли десантники из Китая.

Сегодня командам предстоит соревнование в ориентировании отделений на местности, без экипажей.