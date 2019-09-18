Общество

Судебное заседание по делу бывшего вице-губернатора Кузнецова перенесено на завтра из-за состояния его здоровья

Заседание, которое должно было состояться в Псковском городском суде после обеденного перерыва, перенесено на завтра, 20 сентября, в связи с ходатайствам адвокатов бывшего вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Они заявили, что сегодня его должен посетить приходящий врач, визит которого был запланировал еще в начале недели, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я меня есть некоторые проблемы со здоровьем», - заявил Александр Кузнецов.

Судебное заседание перенесено на завтра и начнется в 10.00. В начале планируется слушание письменных доказательств, на 10.30 запланирован допрос свидетеля обвинения исполнительного директора ООО «ВестСтрой» Евгения Очнева.

Сегодня, 19 сентября, в Псковском городском суде прошло очередное заседание по рассмотрению дела бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова.

Напомним, Александр Кузнецов обвиняется в том, что, используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в размере 1 млн 350 тысяч рублей. По версии следствия, Кузнецов получил взятку в виде снижения цены за приобретенный жилой дом.