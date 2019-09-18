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Общество

В Псковском городском суде начался допрос свидетелей по делу бывшего вице-губернатора Кузнецова

20.09.2019 13:40|ПсковКомментариев: 2

Сегодня в 10.00 в Псковском городском суде началось очередное слушание по делу бывшего вице-губернатора Александра Кузнецова. Первым допрашиваемым свидетелем стал исполнительный директор ООО «ВестСтрой» Евгений Очнев, который пришел в зал судебного заседания с адвокатом, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе допроса Очнев рассказал о том, как Кузнецов выбирал дом, кто работал с бывшим вице-губернатором, каким образом была сделана скидка на покупку недвижимости, и на что рассчитывала компания, предоставляя эту самую скидку.

Со слов Очнева, изначальная стоимость дома составляла примерно 7 млн 200 тысяч рублей. Однако уже на этапе подписания предварительного договора стоимость снизилась до 6 млн 350 тысяч рублей. Очнев заявил, что это обычное дело, «все покупатели хотят подешевле». Он также рассказал, что выбрать дом Кузнецов пришел вместе с Николаем Тарасовым - это еще один учредитель ООО «ВестСтрой», скончавшийся в 2012 году. Якобы, до смерти Тарасова платежи за дом, оформленный на супругу Кузнецова, поступали согласно графику платежей, а после прекратились.

Также после смерти Тарасова было принято решение о ликвидации компании «ВестСтрой». В связи с этим все имеющиеся долги необходимо было оперативно закрыть. В этот момент, как утверждает Очнев, он обратился к Кузнецову с просьбой погасить оставшуюся сумму в размере 1 млн 350 тысяч рублей. На что Кузнецов, якобы, сообщил о том, что «денег нет, нужно что-то решать».

Затем учредителями было принято решение снизить стоимость дома до фактически оплаченной суммы. Очнев заявил, что, делая скидку, они рассчитывали на оказание услуг со стороны Александра Кузнецова. «Мы решили, что со своей стороны попросим о двух услугах: первая - это бюрократическая волокита, нужно было передать все дороги и проезды в "Петропавловском" на обслуживание городу, и вторая - помочь в конкурсе на строительство больницы в Стругах Красных», - рассказал Очнев в суде. При этом он утверждает, что не знает, помогал ли как-то Кузнецов в решении первого вопроса, однако никаких проблем с передачей дорог не возникло.

Также в ходе допроса Очнев заявил, что, если бы в подобной ситуации находился другой человек (не вице-губернатор), то на такие условия сделки (понизить стоимость дома до 5 млн) в ООО «ВестСтрой» не согласились бы. С его слов, они рассчитывали на административный ресурс. Далее он заявил, что они (ООО «ВестСтрой»), предоставляя скидку, также старались избежать последствий. Каких последствий он уточнить не смог, но при этом отметил, что Кузнецов ни о каких последствиях никогда не говорил. «Александр Викторович - приличный человек, как он мог такое сказать», - заключил Очнев.

ООО «ВестСтрой» подали заявку на конкурс, в котором на первом этапе принимало участие 8 компаний. Однако одна из компаний, слетевшая с конкурса на первом этапе, подала заявление в ФАС. В этот момент, со слов Очнева, он обратился к Кузнецову с просьбой решить проблему: «И Кузнецов вопрос решил». Каким именно образом, неизвестно. Но, по мнению Очнева, озвучить проблему кому-то, имеющему административный ресурс, равняется решить ее.

Больница в Стругах Красных строилась в три очереди. Первые два конкурса также выиграла ООО «ВестСтрой», как заявил Очнев, самостоятельно, еще до того, как Кузнецов стал вице-губернатором. «Мы выполняли первые две очереди по этому контракту и делали проектирование, хотелось закончить объект», - рассказал он.

Также он поделился, что во время проведения конкурса к нему за помощью обратился начальник Управления капитального строительства Пскова Дмитрий Спивак, необходимо было помочь с проверкой заявок, отправленных на конкурс, и попросил подключить своих людей. «Там все заявки под номерами оформлены, кто их подал, непонятно», - рассказал Очнев. По его мнению, ничего такого в том, что Спивак обратился за помощью, нет.

Очнев рассказал, что стоимость домов в коттеджном поселке «Петропавловском», где покупала дом семья Кузнецова, была разной, и зависела от нескольких факторов, таких как: рыночная стоимость, наличие сетей, внутренней отделки, площади дома и др. Также в третьей очереди строительства поселка «Петропавловский», такие же дома, как приобрели Кузнецовы, могли стоить как дешевле, так и дороже. Так, один из аналогичных домов был продан компании одного из учредителей менее чем за 4 млн. рублей.

Напомним, Александр Кузнецов обвиняется в том, что, используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в размере 1 млн 350 тысяч рублей. По версии следствия, Кузнецов получил взятку в виде снижения цены за приобретенный жилой дом. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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