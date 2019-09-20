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Общество

В Псковском городском суде продолжается допрос свидетелей обвинения по делу Кузнецова

25.09.2019 15:12|ПсковКомментариев: 0

Сегодня в 10.00 в Псковском городском суде началось очередное слушание по делу бывшего вице-губернатора Александра Кузнецова. В начале судебного заседания были зачитаны заявления от свидетелей, которые не могут явиться в суд и просят рассматривать дело без них. В их числе бывший вице-губернатор Псковской области Сергей Перников. Судья зачитала телефонограмму, полученную от Перникова, где он говорит о том, что постоянно проживает в Москве, к тому же болен, и не сможет присутствовать на заседании.

До обеденного перерыва допросили трех свидетелей: Степана Тарасова - сына одного из учредителей компании ООО «ВестСтрой», Наталью Ласовскую, работавшую ранее в управлении капитального строительства (УКС) и Сергея Рымарева - главного инженера ООО «ВестСтрой», занимавшегося, в том числе, подготовкой документации для участия в конкурсах.

Степан Тарасов заявил в суде, что он не работал в компании ООО «ВестСтрой», а только занимался продажей коттеджей в «Петропавловском», искал покупателей по просьбе отца - одного из учредителей компании. Он также отметил, что с бывшим вице-губернатором Александром Кузнецовым лично не работал, никаких переговоров не вел, общался насчет дома с супругой Кузнецова. Тарасов подтвердил, что первоначально цена на дом была установлена в размере 6 млн 350 тысяч рублей. Однако заявил, что цены на все дома были очень разные. С его слов, в самом начале продаж, когда дома продавались по 3D-картинкам и проектам, а покупатель не мог фактически осмотреть дом, цена снижалась.

Тарасов рассказал, что на момент, когда Кузнецовы выбирали себе дом, он был еще не закончен: еще строилась коробка, соответственно, окон не было, межкомнатных перегородок тоже, отсутствовали стяжки, кровля, лестница, заднее крыльцо и гаражные ворота. По его мнению, никакие электрические и тепловые сети также были не проведены.

Он также заявил, что после смерти отца (март 2012 года) он не работал в компании и не занимался ни бухгалтерией, ни документами, поэтому какая сумма по оплате дома была внесена семьей Кузнецовых, он не знает, но слышал от Очнева (еще один учредитель ООО «ВестСтрой»), что это 5 млн рублей. Степан Тарасов рассказал, что по наследству от отца ему досталось 10% компании. Сразу после вступления в права наследования Очнев сделал ему предложение продать свою часть компании, и Тарасов согласился.

Он заявил, что присутствовал на совещании, где принималось решение о предоставлении скидки на дом для Кузнецова. На совещании присутствовали отец и сын Очневы, Новиков, он и, возможно, главный прораб Иванов. Со слов Тарасова, на момент планерки Очнев был единственным учредителем компании и всех остальных просто уведомил о своем решении снизить цену. «Свое решение Очнев никак не объяснил. Единственное, сказал, что, возможно, когда-нибудь этот человек (Кузнецов) нам пригодится», - заявил Тарасов. Он также отметил, что на тот момент он больше не владел никакой частью компании и не участвовал в принятии подобных решений. Как, кому и чем может впоследствии быть полезен Кузнецов, его не интересовало.

Следующим допрошенным свидетелем стала Наталья Ласовская, она работала в управлении капитального строительства (УПК). Она должна была обработать все заявки, которые поступили на конкурс по строительству больницы в Стругах Красных. Однако Ласовская заявила, что объем работы был очень большой, и ее начальник Дмитрий Спивак сказал передать заявки представителям ООО «ВестСтрой», чтобы те проверили их на ошибки. Она сказала, что слышала от Спивака, что отдать заявки на обработку «ВестСтрою», якобы, просил Кузнецов.

Наталья Ласовская рассказала, что к ней в офис пришел Сергей Рымарев (еще один свидетель обвинения), дал свою флешку и забрал заявки. С ее слов, на флешке были все 8 заявок. Наталья Ласовская понимает, что передача заявок была неправомерным действием, но ссылается на то, что у нее была сложная жизненная ситуация, и, ослушавшись руководителя, она могла потерять работу.

После проверки заявок сотрудниками ООО «ВестСтрой» их также вернул Рымарев. «Получалось, что до следующего этапа допускались 3 компании. Меня это успокоило, это означало, что аукцион состоится», - заявила Наталья Ласовская в суде.

Следующим этапом конкурса стала комиссия, где подтверждали достоверность найденных в документах ошибок и правильность прошедших первый отбор заявок. В состав комиссии вошли председатель комитета по закупкам Псковской области Сергей Щербаков, Анатолий Кадочников и Любовь Смирнова как секретарь. Также на комиссию позвали саму Наталью Ласовскую и Дмитрия Спивака. Со слов Ласовской, в ходе комиссии Спивак говорил о том, что строительство больницы начал «ВестСтрой», и «очень хотелось бы, чтобы они его и завершили, так как они проектировали, знают все детали». К тому же, свидетель обратила внимание на то, что все лавры за строительство объекта достанутся тому, кто достроил, а не кто начал. Она рассказала, что другие члены комиссии свое мнение не высказывали и опирались на экспертное заключение.

Свидетель также заявила, что в случае, если бы УКС получило команду от Кузнецова обеспечить победу в конкурсе ООО «ВестСтрой», им все равно не удалось бы это сделать. Так как последний этап конкурса проходит на сайте, по сути, это торги, туда попадают все, кто допущен на предыдущих этапах. Она также рассказала, что сокращение количества участников на первом этапе конкурса - это обычное дело. «В заявках всегда куча ошибок. Уменьшение их количества после первого этапа - это обычная практика», - подчеркнула Ласовская.

Наталья Ласовская также характеризовала Александра Кузнецова, как знающего свое дело человека. «Никогда не было никакого чванства с его стороны. У меня не было личных контактов с ним, но от людей слышала про него только положительное. Хороший специалист, и как человек не вызывает никакого негатива, только уважение», - заявила Ласовская в суде.

Третьим свидетелем стал главный инженер ООО «ВестСтрой» Сергей Рымарев. На его допросе выяснилось, что свидетель практически ничего не помнит о событиях 2012-2013 годов.

Он подтвердил, что его попросили прийти в УПС и взять заявки на проверку, что он и сделал. Сначала он заявил, что это просил сделать Тарасов-старший (один из учредителей ООО «ВестСтрой»), но в суде было установлено, что к тому моменту Тарасова уже не было в живых, тогда Рымарев заявил, что не помнит, кто это был.

Сколько заявок он получил на флешке, он не помнит, была ли там заявка «ВестСтроя» тоже.

Все, что удалось восстановить, - это то, что Рымарев распределил работу по проверке заявок среди своих подчиненных, а сам контролировал процесс, говорил, на что необходимо обратить внимание. После того, как заявки были проверены, они были возвращены в УПС. Со слов Рымарева, ошибки в них были помечены красным. Также, он вспомнил, что среди заявок, поступивших на проверку, были две одинаковые. «Слово в слово, предложение в предложение. Был понятно, что их оформляла одна компания», - заключил Рымарев.

Судебное слушание продолжилось после обеда, явка свидетелей пока неизвестна.

Напомним, Александр Кузнецов обвиняется в том, что, используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в размере 1 млн 350 тысяч рублей. По версии следствия, Кузнецов получил взятку в виде снижения цены за приобретенный жилой дом. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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