Общество

Чем занимается проект Красного Креста «Путь к долголетию»?

Проект Псковского регионального отделения Российского Красного Креста «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей» призван внедрить новые формы работы, направленные на улучшение качества жизни и оказать помощь на пути к активному долголетию пожилых людей, переживших в детстве годы войны. С этой целью в существующем Центре помощи и досуга созданы четыре клуба, соответствующие потребностям пожилых людей и позволяющие разработать личную «Дорожную карту» на пути к активному долголетию каждому участнику проекта. Проект реализуется на средства гранта президента Российской Федерации.

Клуб «Будем здоровы»

В клубе «Будем здоровы» действовует информационно-образовательный курс по профилактике развития сердечной недостаточности, где практикующий врач-кардиолог Жанна Шлосбег доступно рассказывает о заболеваниях сердца и их профилактике.

Курс призван стать незаменимой помощью и дополнением к работе специалистов здравоохранения - врачей, которым часто не хватает времени во время приема или посещения на дому. В нем могут ответить на все интересующие пожилых людей вопросы, развеять их сомнения и мифы сточки зрения современной медицины.

В рамках проекта с целью улучшения качества жизни престарелых людей предлагается модель обслуживания и ухода достойная человека. Для чего в рамках клуба организована работа амбулаторной Службы Милосердия по медико-социальному сопровождению пожилых людей на дому, которая обеспечит медицинский уход и создание комфортной среды жизнедеятельности для маломобильных пожилых людей.

Клуб «Волонтеры добра»

Клуб «Волонтеры Добра» предусматривает регулярную работу волонтеров старшего возраста по обеспечению деятельности «Телефона Общения», как одного из ресурсов помощи пожилым людям. Опыт деятельности такого ресурса на практике продемонстрировал, что общение со сверстниками благоприятно сказывается на ходе беседы и позволяет снизить недостаток общения маломобильных пожилых людей.

Помимо этого геронтоволонтеры, отвечающие за работу телефона Общения, проводят опрос пожилых людей об их нуждах и проблемах, по итогам которого наиболее часто встречающиеся проблемные вопросы становятся повесткой дня для заседания Дискуссионной площадки с привлечением представителей органов власти разного уровня, ответственных за социальную политику. Группа геронтоволонтеров совместно с молодежными добровольцами организует визиты внимания на дом к маломобильным и немобильным пожилым людям для поздравления с праздниками, с днем рождения или для того, чтобы просто навестить и поделиться новостями, рассказать о происходящих в современном обществе изменениях и переменах.

В мобильном «Клубе рассказов» не реже, чем один раз в квартал организовывает встречи участников проекта-детей войны с молодыми людьми, чтобы поделиться воспоминаниями о своей жизни в годы войны. Проект помогает пожилым людям расширить географию работы «Клуба рассказов» и организовать выезды волонтеров в близлежащие районы региона для встреч с сельской молодежью.

Клуб «Здоровое питание»

Для клуба «Здоровое питание» создан и оборудован модуль «мини-кафе Красного Креста», создающий атмосферу кафе. В нем проходят различные посиделки и вечеринки с угощениями. Но главной целью «кафе» все же стало обучение здоровому питанию и убеждение пожилых людей изменить свой привычный рацион. Для этого на базе созданного «кафе» проходит цикл теоретических и практических занятий по здоровому питанию, а также организованы мастер-классы опытных шеф-поваров по сбалансированному, но в тоже время экономному и здоровому питанию.

Имеющийся богатый опыт людей пожилого возраста в приготовлении различных кондитерских и кулинарных изделий позволяет «волонтерам добра» организовать периодические встречи с детьми из малообеспеченных семей - участников программ помощи детям с угощениями «бабушкины пирожки», приготовленными своими руками в мини-кафе Красного Креста.

Клуб «Досуга и отдыха»

Клуб «Досуга и отдыха» включает в себя проведение праздничных встреч, тематических посиделок и праздничных вечеринок «Именинник месяца». Эти встречи помогают пожилым людям рационально использовать свое свободное время для интеллектуального и эстетического развития, общественной деятельности и общения.

Особое место в решении задачи по развитию новых форм досуга, ориентированных на создание условий для активного долголетия, занимает проведение регулярных ретро-вечеринок для юбиляров. Проект позволяет пожилым людям, отмечающим юбилейную дату, пригласить на свой юбилей друзей и единомышленников в одно из городских кафе.

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Участникам проекта также предложены экскурсионные поездки в города Выборг и Минск, чтобы получить новые впечатления и знания в области культуры и истории посещаемых городов, установить новые межличностные контакты. Также проводятся выездные праздничные встречи с пожилыми людьми, проживающими в городе Великие Луки и также пережившими в детстве годы войны.