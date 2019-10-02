Общество

Сентябрьские пенсионеры принимали поздравления в Псковском Красном Кресте

В начале каждого месяца в мини-кафе Красного Креста собираются участники проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны», чтобы поздравить своих коллег по проекту, родившихся в минувшем месяце. Сотрудники проекта организуют чаепитие и развлекательную программу, а пожилые люди готовят поздравительные стихи и душевные пожелания, чтобы порадовать своих друзей- «новорожденных месяца». Сентябрьскими «виновниками» торжества стали 9 пенсионеров из числа детей войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского Красного Креста.

В начале встречи для более тесного сплочения коллектива были проведены веселые конкурсы, которые помогли растопить лед скованности и стеснения. Пожилые люди с удовольствием выполняли все задания, позабыв про возраст и социальный статус. В результате в помещении мини-кафе красного Креста установилась атмосфера искреннего дружелюбия и взаимопонимания. Для именинников звучали самые добрые пожелания, заздравные стихи и песни. Центром внимания стали юбиляры Неля Матвеева, Неля Афанасьева и Антонина Грушак. Им были вручены небольшие памятные подарки от Красного Креста, а участники встречи от всей души желали всего самого наилучшего.

Напомним, что «Именины сентября» состоялись в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.