Общество

В «Клубе рассказов» поговорили о войне со школьниками из Новоржева

Доброволец «Клуба Рассказов» проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» Петр Васильев встретился с 68 учащимися Новоржевской средней школы и поделился своими воспоминаниями об искалеченном фашистами детстве, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском Красном Кресте.

Свой рассказ-воспоминание Петр Васильев начал со слов: «Война нашу семью застала в Пскове, мне было в то время всего 8 лет. Кроме меня в семье было еще три сестры и старший брат. Отец был на фронте. В 1943 году всю нашу семью схватили немцы и отправили в тюрьму, которая находилась в Пскове. Там мы пробыли один месяц. Затем всех пленных горожан колонной в сопровождении с собаками отправили на вокзал и запихали в скотные вагоны. Поезд увозил нас в Германию, в концлагеря. Наша семья попала в концлагерь возле города Гамбург. Так началась наша трудная жизнь за колючей проволокой, зачастую голод и страх сопровождали нас каждый день».

Петр Васильев вспоминает: «На обоих плечах у меня был выбит лагерный номер. Я его помню по сей день – 4212. Кормили нас конской подливкой с тремя картошинами на всех, в придачу был кусок хлеба с опилками. Взрослых каждое утро уводили работать на завод, а детей заставляли заниматься уборкой территории лагеря. Я хорошо помню, как во время одной бомбежки загорелись бараки, мне удалось сбежать из лагеря. Несколько дней я ходил по городу. Я помню, как местные жители из окон кидали мне кусочки хлеба. Однажды я ночевал в каком-то туннеле и ночью меня поймали полицейские. Они отправили меня назад в лагерь. За побег из лагеря было принято решение повесить меня. Однако комендант лагеря приказал оставить меня в живых и перевести в другой лагерь. Так я вместе с семьей попал в лагерь около города Ганновер. Каждые две недели у всех нас и взрослых, и детей забирали кровь. Время пребывания в лагере стало для нас настоящим испытанием – за малую провинность или невыполнение приказов нас жестоко наказывали. В апреле 1945 года нас освободили американские войска. После сортировки на товарной станции нас отправили в родной город и в августе 1945 года мы уже были дома».

В завершении рассказа Петр Васильев поведал о своей послевоенной жизни – как он доучился в школе, ушел работать на завод, а после его отправили в колхоз.

Такие встречи со свидетелями эпохи Великой отечественной войны проходят под эгидой Красного Креста и помогают молодежи увидеть исторические события глазами очевидцев национал-социалистического произвола, разобраться в исторической правде, понять несправедливость и насилие, которые несут войны, диктатура, геноцид народов. Изучение и анализ исторических событий помогают узнать новое и понять, как много зла несут все войны и конфликты, как ценна и неповторима жизнь любого человека, как хорошо и спокойно жить в мирное время.

Завершая диалог, он призвал молодых людей к сохранению мира, так как любая война несет смерть, голод и страшные муки. Это не только убитые и раненые, это украденное детство и страх за жизни близких людей.

Напомним, что эти встречи «Клуба рассказов» проходят в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.