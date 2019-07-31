Общество

Псковские пенсионеры подвели итоги посещения клуба «Будем здоровы»

В клубе «Будем здоровы» закончился очередной информационно-образовательный курс лекций для пожилых людей по профилактике развития сердечных заболеваний. Во время обучения пожилые люди получили много полезной информации, включая сведения, как правильно лечить сердечную недостаточность, как сэкономить на лекарствах и почему важно вести Дневник самоконтроля.

Заключительное занятие цикла стало встречей «обратной связи», когда слушатели «серебряного возраста» рассказывали врачу-консультанту Жанне Шлосберг, что важного для себя узнали на лекциях, какие выводы сделали и что взяли на заметку. Все пункты «дорожной карты» долголетия каждого участника Жанна Шлосберг записывала на листах флипчарта, чтобы затем вручить на память. Практически все выступающие отметили, что в результате встреч с кардиологом пересмотрели свой рацион питания и уменьшили или совсем исключили жирную пищу, что уже положительно сказалось на самочувствии.

Так, одна из участниц клуба не только сбросила вес, но и снизила до нормы уровень сахара в крови, что не удавалось сделать долгое время. Личная консультация Жанны Шлосберг позволила еще одному пенсионеру откорректировать лечение, что привело к улучшению самочувствия пожилого человека.

Советы кардиолога, как уменьшить потребление соли и сахара, многим помогли стабилизировать давление. Искренние слова одобрения от кардиолога услышали две пенсионерки, которые регулярно занимаются посильной физкультурой. Обсуждая методы достижения здорового долголетия участники встречи особенно отметили важность общения с другими людьми.

Такую возможность предоставляет Красный Крест, организуя для псковичей старшего возраста различные мероприятия. По общему мнению участников занятия, встречи в Красном Кресте дают не только положительный настрой, но и качественный терапевтический эффект. Жанна Шлосберг поддержала это суждение пожилых людей. В конце занятия доктор поблагодарила участников клуба «Будем здоровы» за их ответственное отношение и к занятиям, и к своему здоровью.

Занятия для новой группы слушателей курса начнутся 6 августа. Пожилым людям из числа детей войны можно записаться в рабочее время по телефону 72-09-11.

Напомним, что занятия в клубе «Будем здоровы» проходят в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием Гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.