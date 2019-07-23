Общество

Участники клуба «Здоровое питание» Псковского Красного Креста практиковались в выпечке летнего овощного пирога

В Псковском Красном Кресте в клубе «Здоровое питание» на заключительном практическом занятии пожилые люди - участники очередного обучающего цикла по здоровому питанию - приготовили пирог с овощной начинкой «Ах, лето!». По словам тьютора клуба Ольги Васильевой, овощной пирог - это легкое, вкусное, диетическое и полезное блюдо, которое содержит много овощей и немного муки. В летний период приготовление такого пирога доступно каждой хозяйке из-за обилия овощей.

На практическом занятии в Красном Кресте в подготовке к выпечке пирога участвовала целая команда кулинаров «серебряного возраста», каждый из которых выполнял определенное задание. Одна из участниц клуба замесила эластичное тесто для основы пирога. Вторая помощница нарезала кубиками баклажаны и обжарила их в растительном масле на сковороде. Другие участники подготовили и обжарили лук, сладкий перец, помидоры и немного ветчины. Все подготовленные ингредиенты кулинары выложили на раскатанное тесто и выпекали в духовом шкафу.

При дегустации пожилые люди отмечали, что овощной пирог получился очень вкусным, сочным и аппетитным. По просьбе участников занятия Ольга Павловна продиктовала рецепт печеного изделия.

В конце занятия во время чаепития пожилые люди обсуждали возможные варианты приготовления овощного пирога и консультировались по этому поводу с тьютором.

Напомним, что встреча в клубе «Здоровое питание» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.