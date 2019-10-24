Общество

Пока мы играем роль надоедливой мухи, хочется хотя бы дойти до красной тряпки - глава псковского Союза архитекторов

Причин создания Архсовета две — обсуждать в широком профессиональном кругу архитектурные проекты и инстинкт самосохранения. Об этом сегодня, 24 октября, сообщил заместитель председателя Архсовета, председатель Псковского областного отделения Союза архитекторов России и Союза реставраторов России Владимир Васильев на пресс-конференции, посвященной созданию объединенного общественного совета псковских архитекторов и положению дел в градостроительной политике Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По мнению спикера, кто-то работает, «прикрывшись ладошкой», а кто-то работает и хочет представить свои проекты общественности - для этого и нужен Архсовет.

Владимир Васильев считает, что в последнее время хотят воплотить в жизнь много плохих проектов, которые с жаром отстаиваются чиновниками.

«В этом опасность для нашего города. Совместными усилиями мы привлечем к себе внимание. Пока мы играем роль надоедливой мухи, хочется хотя бы дойти до красной тряпки», - заявил Владимир Васильев.