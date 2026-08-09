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Актер театра и кино Илья Соколовский посетил Туристский центр Пскова

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Уроженец Пскова, актер театра и кино Илья Соколовский посетил Туристский информационный центр Псковской области. Об этом сообщили в ТИЦ Псковской области.

Соколовский окончил Псковский колледж культуры, а затем РАТИ-ГИТИС. В кино начал сниматься с 2003 года, дебютировав в таких проектах, как «Бумер», «Бедная Настя» и «Next 3». Широкую известность ему принесла главная роль в историческом приключенческом сериале «Записки экспедитора Тайной канцелярии».

Среди его заметных работ — фильм «Завод», сериалы «Страсти по Чапаю», «Челночницы», «Семейный детектив», «Тень стрекозы», а также картины «Последний уик-энд» и «Волкодав».

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