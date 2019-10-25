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Не работаем, а пашем - в Пскове основные последствия усиления ветра устранят за 2 дня. ФОТО

В управлении городского хозяйства администрации Пскова отметили, что на устранение основных последствий непогоды, разыгравшейся в воскресенье 27 октября, потребуется около двух дней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель псковского УГХ Николай Баринов.

«Мы не работаем, а пашем в поте лица. Вчера Служба благоустройства города работала до 11 вечера, и все помехи на псковских дорогах уже удалось ликвидировать, - отметил Николай Баринов. - Сегодня с самого утра занимаемся проблемой, в плановом режиме. На очереди - прочие участки, на которых стихия нанесла глобальные повреждения. Много обращений - по вывескам и знакам».

Со слов руководителя УГХ, 28 октября в Единую дежурно-диспетчерскую службу (055) поступило 38 заявок от жителей, связанных с непогодой. Однако суммарное количество обращений, куда вошли сообщения не только о поваленных деревьях, но и о поврежденных дорожных знаках, светофорах и прочих конструкций - приблизилось к сотне.

«Сейчас, в первую очередь, убираем деревья, которые повисли на зданиях, проводах. Работает кран, автовышка, - поделился Николай Баринов. - Бригада работает у Дома офицеров. Там дерево повисло на другом дереве - может упасть. Второе звено Службы благоустройства города устранили последствия уже по 10 адресам».

Руководитель УГХ подчеркнул, что на устранение последствий непогоды МКУ «Служба благоустройства города» и МКУ Пскова «Специализированная служба» направили 8 единиц техники и примерно 20 сотрудников. Кроме того, другие профильные организации, занимающиеся содержанием дорог, подключили к разрешению проблемы около 25 человек.

«Чтобы привести в порядок самые ключевые участки города - нам понадобится два дня. То есть завтра к вечеру все закончим. Если что-то и останется, то по мелочи», - добавил Николай Баринов и подчеркнул, что пострадавшими в домах окнами должны заниматься управляющие компании.

Руководитель управления заострил внимание, чтобы псковичи, желающие сообщить о последствиях непогоды, обращались по номеру Единой дежурно-диспетчерской службы - 055.

Помимо этого, 27 октября в администрации Пскова прошло экстренное совещание по оперативному устранению последствий сильного ветра, под руководством главы администрации Александра Братчикова.

На совещании председатель комитета ГО и ЧС городской администрации Владимир Воробьев рассказал, что пик шквалистого ветра пришелся на 19:00, когда порывы ветра достигли скорости 19 метров в секунду. По данным комитета, пострадало 2 человека, а некоторые районы города были обесточены в связи с повреждением линий электропередач. Большая часть домов, оставшихся без электричества - в частном секторе. Из 39 поваленных ветром деревьев, о которых сообщили на совещании, 5 - повредили автомобили, 4 - сети газоснабжения, 1 - рухнуло на территории школы, а 18 - на автодороги. Возле Мирожского монастыря же упала опора линии электропередачи. Кроме того, ветер снес кровлю у нескольких домов.

«В целом ситуация стабильная, чрезвычайных происшествий не наблюдается, последствия урагана устраняются максимально оперативно, поэтому в течение двух дней город придет в обычный ритм жизни», - подытожил Владимир Воробьев.

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Напомним, усиление ветра в Пскове произошло вечером 27 октября. В связи с этим неблагоприятным погодным явлением администрация города ввела режим повышенной готовности. По данным комитета ГО и ЧС, ситуация нормализовалась к 22:30.