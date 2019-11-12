Общество

Полиция даст правовую оценку фактам с «матного» видео с участием главы Печорского района

Полиция даст правовую оценку фактам, изображенным на видео, на котором глава Печорского района Дмитрий Сопотов оскорбляет сотрудника полиции с использованием ненормативной лексики. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«На основании фактов, изображенных на видео, начальником УМВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым принято решение о проведении проверки. Будет дана правовая оценка ситуации», - сообщили в ведомстве,

Напомним, на видеохостинге YouTube опубликовано видео, на котором, как утверждает автор канала (ivan ivanov), глава Печорского района Дмитрий Сопотов оскорбляет сотрудника полиции с использованием ненормативной лексики.

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В описании к видеоролику говорится, что в конце мая текущего года полиция остановила автомобиль муниципального предприятия «Благоустройство», в котором ехали его руководитель Георгий Осипов и глава Печорского района Дмитрий Сопотов. Сотрудник полиции предложил водителю пройти медицинское освидетельствование. Глава района решил защитить коллегу, но в очень агрессивной форме.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области сообщили, что сотрудниками ГИБДД в отношении руководителя МП был составлен протокол об административном правонарушении, однако впоследствии тот обжаловал его в суде.