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Общество

Полиция даст правовую оценку фактам с «матного» видео с участием главы Печорского района

13.11.2019 12:42|ПсковКомментариев: 0

Полиция даст правовую оценку фактам, изображенным на видео, на котором глава Печорского района Дмитрий Сопотов оскорбляет сотрудника полиции с использованием ненормативной лексики. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«На основании фактов, изображенных на видео, начальником УМВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым принято решение о проведении проверки. Будет дана правовая оценка ситуации», - сообщили в ведомстве,

Напомним, на видеохостинге YouTube опубликовано видео, на котором, как утверждает автор канала (ivan ivanov), глава Печорского района Дмитрий Сопотов оскорбляет сотрудника полиции с использованием ненормативной лексики.

В описании к видеоролику говорится, что в конце мая текущего года полиция остановила автомобиль муниципального предприятия «Благоустройство», в котором ехали его руководитель Георгий Осипов и глава Печорского района Дмитрий Сопотов. Сотрудник полиции предложил водителю пройти медицинское освидетельствование. Глава района решил защитить коллегу, но в очень агрессивной форме.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области сообщили, что сотрудниками ГИБДД в отношении руководителя МП был составлен протокол об административном правонарушении, однако впоследствии тот обжаловал его в суде.

Источник: Псковская Лента Новостей
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