Общество

Дмитрий Сопотов о «матном» видео: Мой эмоциональный срыв мне ничего хорошего не дал

Глава Печорского района Дмитрий Сопотов прокомментировал в интервью Псковской Ленте Новостей опубликованное на YouTube видео, на котором он оскорбляет сотрудника полиции с использованием ненормативной лексики.

По его словам, это видео было сделано в апреле-мае. Повышенный тон и мат, который он допустил в разговоре с полицейским, был с его стороны сиюминутной импульсивной реакцией на ситуацию, связанную с задержанием руководителя местного МУПа за рулем якобы в нетрезвом виде.

«Я скажу так: все суды выиграны, там этого не было. Ехал человек, остановили, провели какие-то экспертизы... История апрельская, сложно сейчас комментировать, но эмоциональный фон был излишним. Потому что там не было никакого прецедента, и это доказал суд, экспертиза, - прокомментировал Дмитрий Сопотов. - Лично к нему (к сотруднику полиции, к которому была обращена не нормативная лексика — ред.) это не имеет отношения. Так получилось».

«Это была сиюминутная импульсивная реакция. Это как оголенный нерв. Осознаю, что это неправильно, и с сотрудником полиции на следующий же день все вопросы были сняты. А потом уже во всех оспариваемых моментах разбирался суд», - пояснил глава Печорского района.

«Да, я эмоциональный человек, спортсмен, к тому же педагог. Для меня такая манера поведения несвойственна, голос ни на кого не повышаю. В данном случае имела место быть несправедливость, но доказать мне что-то сложно. Зато видео выложили — и вот давайте все теперь меня судить, закидаем камнями! Конечно, мне не приятно и стыдно перед своими избирателями, но, как говорится, слово не воробей...», - отметил Дмитрий Сопотов.

В то же время он выразил недоумение по поводу человека, который выложил в Сеть это видео: «Раньше оно нигде не фигурировало. Это ж надо было эту запись где-то вылёживать и теперь выкинуть в интернет-пространство!».

«Мой эмоциональный срыв мне ничего хорошего не дал, а суд и органы разобрались в этой ситуации, принято решение. По сути я был прав, а по сути общения — не прав. Но я просто защищаю своих сотрудников. И не потому, что, как говорится, рука руку моет, а справедливости ради. Он не является нарушителем дисциплины, трудится на сложном направления — ну так получилось», - заключил Дмитрий Сопотов.