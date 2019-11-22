Общество

Виктор Остренко: Общественники будут настаивать на максимальной публичности в реализации проекта завода «Титан-Полимер»

По итогам сегодняшней встречи, на которой обсуждался проект строительства «Псковского завода Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино» региональный исполком ОНФ намерен составить пул вопросов к инвестору и органам исполнительной власти, который требует детальных и публичных ответов. Среди них – обоснование экономической целесообразности проекта и публикация для широкой аудитории полученных предприятием экспертиз, прежде всего, в сфере влияния на окружающую среду. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал модератор встречи, глава регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко.

Он отметил, что инициатором такого публичного диалога выступило региональное отделение Общероссийского народного фронта, и изначально предполагалось, что он будет носить более узкий формат - встреча представителей «Титан-Полимера» с активистами и членами регионального штаба ОНФ, чтобы обсудить те вопросы, которые возникли у самих общественников, и переадресовать вопросы, поступающие в ОНФ от жителей региона.

«В силу того, что заинтересованных и неравнодушных к проекту людей очень много, нам предложили расширить этот формат. Кроме того, когда прошла информация о том, что проект разработан, прошел экспертизу и уже на этой неделе инвестор намерен приступить к работам на объекте, я посчитал, что есть некоторая непоследовательность общественных обязательств, которые брали на себя как администрация области, так и сам «Титан-Полимер». Если вы прошли экспертизу, представьте проект публично. Сам факт такого открытого диалога является важным инструментом для подобного рода проектов», - поделился Виктор Остренко.

Он обратил внимание, что общественники будут настаивать на том, чтобы были опубликованы документы проведенной экспертизы по проекту. «Может быть, не всех разделов, но раздел, связанный с экологией, классом опасности, охраной окружающей среды и пожарной безопасности, – это обязательно. Мы не просто хотим получить свидетельство о госэкспертизе, но и текст. Чтобы мы понимали, кто проводил экспертизу, кто давал заключение. Сегодня, в ходе мероприятия, инвестор подтвердил намерения, что на следующей неделе такая информация на их сайте будет опубликована, и с ней сможет ознакомиться широкий круг людей», - добавил глава регионального исполкома ОНФ.

Он также упомянул, что в ходе встречи прозвучало предложение создать рабочую группу, которая контролировала каждый этап строительства завода «Титан-Полимер». «Туда войдут лица, которые могут осуществлять общественный контроль, и специалисты, которые могли бы вести своеобразный чек-лист. В том числе, по вопросам экологии. Если это удастся сделать, то в этом будет отражена и максимально открытая позиция самого завода, и появится доступная информация для общественности», - добавил Виктор Остренко.

«Еще один важный момент – не все вопросы сегодня удалось озвучить в рамках встречи. Мы их аккумулируем в ближайшее время, включая и те, ответы на которые хотелось бы получить в более детализированном формате. К примеру, я услышал сегодня вопрос, ответ на который требует публичного ответа и со стороны органов исполнительной власти, и со стороны инвестора – какой экономический эффект принесет Псковскому району и Псковской области строящееся в ОЭЗ «Моглино» предприятие. То, что декларирует инвестор, это одна история. Но почему вообще принято решение о реализации такого инвестпроекта со стороны органов исполнительной власти, мне кажется, до конца в публичной плоскости не озвучивалось. И это тоже основание для общественного контроля», - заключил Виктор Остренко.