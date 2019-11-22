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«Псковский завод Титан-Полимер» - о чем спорят общественники, бизнес и власть?

В Пскове общественники, представители законодательной и исполнительной власти, эксперты и специалисты «Псковского завода Титан-Полимер» в рамках открытой встречи обсудили сегодня, 24 ноября, в малом зале Псковской филармонии проект по строительству в особой экономической зоне «Моглино» первой очереди предприятия - по производству БОПЭТ-пленки. Несмотря на скептические заявления ряда СМИ, озвученные накануне, дискуссия получилась насыщенной и острой. Участники мероприятия высказывались как в поддержку проекта завода «Титан-Полимер», так и выступали с резкими критическими замечаниями.

Несмотря на то, что по закону публичные слушания по проекту строительства конкретно первой очереди «Псковского завода Титан-Полимер» не предусмотрены, поскольку речь идет о предприятии 3-4 класса опасности, организаторы встречи приняли решение все-таки собрать все заинтересованные стороны из-за широкого общественного резонанса, который изначально возник вокруг инвестпроекта, для обмена мнениями.





«Уже начинаются строительные работы, а встречи с общественностью еще не было. При этом в адрес депутатов, общественных организаций, в частности, ОНФ, поступают обращения от граждан, по большей части, жителей Псковского района. Поэтому было принято решение организовать такую встречу, как важный элемент наших отношений. Мы видим, что тема очень актуальна», - пояснил, открывая мероприятие, его модератор, вице-спикер Псковского областного Собрания, глава регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко.

Член регионального штаба Общероссийского народного фронта, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров отметил, что есть положительный момент в том, что проект по строительству «Псковского завода Титан-Полимер» вызвал столь широкое общественное обсуждение. По его мнению, это говорит об активной позиции местного населения и мотивировало инвестора максимально полно и открыто рассказывать о своем проекте.

Он выразил уверенность, что на будущем предприятии будут соблюдаться все экологические нормы, и оно принесет региону заметный положительный экономический эффект.

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Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак также призвал инвесторов проекта «Псковского завода Титан-Полимер» к широкому освещению своей деятельности, чтобы у населения не осталось сомнений и вопросов, и отметил, что регион нуждается в крупных предприятиях.

На необходимость поддержки крупных инвестпроектов указал и лидер фракции ЛДПР Псковского областного Собрания Антон Минаков. Он подчеркнул, что региону так и придется мириться с нищим бюджетом, если в нем не будет крупных промышленных предприятий. Однако парламентарий указал и на необходимость соблюдения всех экологических норм. «Предприятия региону нужны, но не в ущерб здоровью его жителей», - высказался депутат.

Он также отметил, что окончательную позицию по проекту завода ЛДПР готова озвучить после получения заключения от экологов. «Причем хотелось бы увидеть не только официальную госэкспертизу, заказанную самим инвестором, но и результаты независимой экспертизы», - добавил Антон Минаков.

В то же время с резкой критикой проекта по строительству «Псковского завода Титан-Полимер» выступил известный псковский промышленник, гендиректор холдинга «НПН» Игорь Савицкий. Он напомнил, что провел собственные экономические расчеты и пришел к выводу, что обсуждаемый инвестпроект не только может нанести ущерб экологии, но и не принесет ожидаемых вливаний в бюджеты разных уровней.



Игорь Савицкий

«Налогов вы получите ноль. Налог на прибыль, когда он возникнет, уйдет в оффшоры, а НДФЛ по сути рабочие этого завода уже платят, потому что сейчас работают на других предприятиях», - высказался он.

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При этом производственник обратил внимание, что инвестор до сих пор не представил ни одного документа по проекту, который бы мог развенчать опасения, как в плане экологии, так и экономики проекта. «Такие документы должны быть доступны общественности», - заявил Игорь Савицкий.

С такой позицией не согласился председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Он напомнил, что деятельность резидентов ОЭЗ регулируется федеральным законом, который, в частности, обязывает их в обязательном порядке регистрироваться в Псковском районе. «И предприятие "Псковский завод Титан-Полимер" уже зарегистрирован в Псковском районе», - сообщил он.

Андрей Михеев согласился с замечанием Игоря Савицкого, что даже в этом случае «деньги на оффшор можно легко перевести в рамках одного холдинга», но заверил, что такие ситуации контролируются соответствующими службами.

Особо чиновник подчеркнул, что никто из резидентов ОЭЗ не освобождается от налогов пожизненно. «От уплаты НДФЛ в принципе не освобождается никто, он пропорционально распределяется между областным и местным бюджетами, а на предприятии будет создано 330 рабочих мест», - добавил он.



Андрей Михеев

Любопытно, что после выступления Игоря Савицкого либерал-демократ Антон Минаков предложил инициировать проверку на коррупционную составляющую при реализации проекта, но при этом сразу принес извинения, если они не подтвердятся. «Я считаю Игоря Савицкого лучшим экономистом области, и, если он говорит, что Псковская область, кроме убытков, ничего от этих проектов не получит, возникает вопрос, зачем они тогда нужны», - отметил он.

Андрей Михеев в ходе дискуссии заметил, что по первому этапу строительства «Псковского завода Титан-Плимер» экономический расчет уже представлен в региональную администрацию. Согласно ему, до 2033 года только от первого этапа в областной бюджет поступит более 3 млрд рублей налогов. Это и НДФЛ, и поэтапное увеличение ставки налога на прибыль.

«Обязательное условие, которое поставил губернатор, в рамках заключенного с инвестором соглашение, - привлечение именно псковских компаний, в частности, по проектно-монтажным работам. С этого, прошу не забывать, тоже платятся налоги», - заключил Андрей Михеев.

Представители бизнеса выразили обеспокоенность еще и тем, что новый завод будет переманивать у местных предприятий ценные кадры. «Вы все равно будете обращаться к тем людям, которые уже работают на псковских предприятиях. Уверена, что вы не сможете закрыть кадровый вопрос только студентами ПсковГУ. К вам будут уходить работники из других организаций, потому что у вас зарплаты выше - 35 тысяч рублей, а в среднем по городу - 20 тысяч. А значит, только с 15 тысяч разницы будут налоги платиться по факту. Вы продумали вопрос об общежитиях? Тогда можно было бы серьезно говорить о притоке рабочего населения», - поделилась опасениями гендиректор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова.

Гендиректор «Псковского завода Титан-Полимер» Герман Петрушко в ответ заверил, что кадры с псковских предприятий переманиваться не будут. «Мы сейчас работаем над тем, чтобы самим обучать свой будущий персонал. Мы сами будем выращивать специалистов. У нас, наверняка, будут работать жители Тямши, зачем же привозить вьетнамцев? Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы опираться на местные кадры. Это будет толчком для развития местных населенных пунктов. Кроме того, это даст толчок для развития науки в Псковской области», - пояснил он.

Проректор по учебной работе ПсковГУ Ольга Серова поддержала инвестора и напомнила, что в опорном вузе начат процесс лицензирования нового образовательного направления «Химические технологии», в котором «Титан-Полимер» рассматривается как один из возможных партнеров этой программы.

«Мы отвечаем за трудоустройство наших студентов. И мы должны не просто удержать абитуриентов, но и привлечь их из других регионов. Это и будет кадровым наполнением Псковской области. Также студент должен понимать, если он поехал обучаться в вуз другого региона, что ему есть, куда вернуться. Сегодня битва за человеческий капитал крайне важна, и эту задачу университет может решить только во взаимодействии с бизнесом. Кроме того, университет не может только учить, в вузе должна вестись и научная деятельность. для нас очень важно использовать площадки уже существующих предприятий. В том числе и «Титан-Полимера», - поделилась она.

Разумеется, не остался в стороне и вопрос экологии. Много острых вопросов задали на тему влияния на окружающую среду присутствующие на встрече жители Пскова и Псковского района. Так, люди из прилегающих деревень переживают о возможном влиянии предприятия на их огороды, которые фактически являются важным источником пропитания для многих пенсионеров. Их пугает высокая, как они считают, вероятность аварий на подобных производствах. В частности, высказывались опасения, что в ОЭЗ «Моглино» может повториться экологическая катастрофа, которая произошла в Башкирии на заводе «Полиэф».

Герман Петрушко заверил, что повторения такой ситуации под Псковом быть не может, поскольку в Благовещенске построен совершенно другой комплекс. «Там производят терефталевую кислоту, и производство гранул там несколько иное. На предприятиях по производству БОПЭТ-пленки замкнутый водооборот. Само предприятие будет сбрасывать только воду с хозяйственных нужд, то есть из обычного водопровода», - пояснил он.

Глава Псковского района Наталья Федорова в своем выступлении отметила, что ей хочется, чтобы все правильно трактовали вопросы экологии, а «не на бытовом уровне».

Также она обратила внимание, что районная администрация провела большую предварительную работу по проекту завода по производству БОПЭТ-пленок: были организованы встречи с инвестором, проводились заседания с участием депутатов района, под контролем была подготовка документов.

Впрочем, эти доводы не убедили Игоря Савицкого. Он продолжал настаивать, что строить такие заводы с подветренной стороны города, нельзя, а говорить об их экологической безопасности без подтверждающих это документов – преждевременно.

Герман Петрушко парировал, что на предприятии будут использоваться самые современные технологии, а полиэтилентерефталат, в отличие от, к примеру, полистирола, - благородный пластик, о чем говорят заключения экспертов со всего мира. «Он разрешен к контакту с пищевыми продуктами, используется в медицине. На всех этапах производства будут соблюдаться жесточайшие требования к вопросам безопасности, в том числе, в организации труда. Вопрос в технологиях и компетенциях. Я 30 лет работаю в химии», - подчеркнул он.



Герман Петрушко

Кроме того, гендиректор «Псковского завода Титан-Полимер» обратил внимание, что инвестор уже вложила 5 млрд рублей в современное оборудование. Комментируя критические замечания о слабой экономической модели инвестпроекта, он заметил, что любой бизнес направлен на возвратность инвестиций.

У главного врача Псковской городской поликлиники Галины Неваленной в то же время возникли вопросы к Игорю Савицкому. Она поинтересовалась, какого класса опасности предприятия у самого промышленника, и не наносят ли они вред экологии, тем более, что рядом с ними находится медицинское учреждение.

«Завод механических проводов - он второго класса экологической опасности, потому что здесь 10 лет назад была гальваническая линия. У него 500 метров охранная зона», - ответил Игорь Савицкий. Он сообщил, что отказал одному из предпринимателей, который хотел стать резидентом технопарка «Зубчатка», но планировал открыть производство высокого класса опасности.

«Что касается «Пластпрома», то это современное предприятие, с малыми объемами производства, поэтому и выбросы в атмосферу там минимальны», - заверил он.

Председатель Псковской областной общественной организации общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов в свою очередь заговорил о необходимости сотрудничества в плане профсоюзной деятельности. Он отметил, что общался с коллегами, которые организовали первичную профорганизацию на Омском предприятии ГК «Титан». По его словам, там не возникает вопросов ни по экологии, ни по социальной ориентированности.

«Хочется наладить такой же диалог и в нашем регионе, вместе решить вопрос о создании профсоюзной организации», - добавил Игорь Иванов.

Герман Петрушко согласился, что такое сотрудничество имеет хорошие перспективы.

Добавим, что присутствующая на встрече лидер Псковского облсовпрофа, депутат областного Собрания Ульяна Михайлова, которая ранее нередко высказывалась с критикой про проекту «Псковского завода Титан-Полимер» на этот раз от вопросов и комментариев воздержалась. Не выступали на встрече и представители партии КПРФ, хотя выступали одними из инициаторов ее проведения. Не было слышно и представителей несистемной оппозиции, которые обычно горячо оппонируют проекту на митингах.

Зато проявила активность жительница Тямши, член Молодежного совета Псковского района Екатерина Анисимова, которая спросила о социальной значимости предприятия в ОЭЗ «Моглино». Герман Петрушко в ответ заверил, что «Титан-Полимер» «никогда не живет в отрыве от реальной жизни». «Конечно, мы будем активно сотрудничать с Тямшанской волостью. Обязательно будем участвовать в ее общественном жизни», - заверил он.

В конце встречи Виктор Остренко предложил создать постоянно действующую общественную группу, которая бы контролировала проект по строительству «Псковского завода Титан-Полимер». В нее, по его словам, могут войти жители Псковского района, представители общественности, политических партий, а также экологи и другие эксперты.

Руководство предприятия поддержало и эту идею, а Герман Петрушко отметил, что инвестор заинтересован в том, чтобы псковичи «не питались слухами, а задавали вопросы напрямую».

Напомним, с начала текущего года в псковском регионе прошел ряд митингов против строительства в «Моглино» завода «Титан-Полимер», первые из которых были массовыми. Общественные деятели, политики и эксперты высказывались как за, так и против строительства данного предприятия.

В октябре текущего года Роспотребнадзор утвердил санитарно-защитную зону первой очереди завода «Титан-Полимер», а Общественная палата Псковской области выдала предприятию положительное экспертное заключение.