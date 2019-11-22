Опубликованы экспертные заключения на строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино»

На сайте завода «Псковского завода Титан-Полимер» опубликованы экспертные заключения на строительство производства на территории особой экономической зоны «Моглино».
В частности, на портале можно ознакомиться с положительным заключением ТУ Роспотребнадзора по Псковской области на проект санитарно-защитной зоны для ООО «Титан-Полимер», с решением Роспотребнадзора об установлении санитарно-защитной зоны для строящегося завода; с положительным заключением ГАУ «Госэкспертиза Псковской области» на результаты инженерных изысканий. Кроме того, на сайте опубликовано разрешение на строительство завода, выданное администрацией Псковского района; экспертное заключение общественного мониторинга за ходом строительства завода на территории ОЭЗ «Моглино».
Напомним, по итогам состоявшейся 24 ноября общественной встрече по вопросу строительства «Титан-Полимера» руководитель регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко сообщил, что общественники будут настаивать на максимальной публичности в реализации проекта завода «Титан-Полимер» и, в частности, на опубликовании документов проведенной экспертизы по проекту.
Напомним, на «Псковском заводе Титан-Полимер» планируется производить БОПЭТ-пленку и ПЭТФ-гранулы.