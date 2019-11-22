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Мать 5-летней псковички, умершей от рака: У меня нет других детей, но я хочу помочь тем, кому еще можно

26.11.2019 17:57|ПсковКомментариев: 8

«У меня нет других детей, но я хочу помочь тем, кому еще можно помочь», - об этом сообщила в интервью Псковской Ленте Новостей Светлана Гусарь, мама пятилетней Таси, скончавшейся минувшим летом от рака. Напомним, накануне биологический отец девочки совершил нападение с ножом на врача Псковской детской областной больницы. Светлана Гусарь прокомментировала ПЛН события, которые предшествовали этому поступку, а также прояснила некоторые подробности, связанные с лечением ее дочери.

По ее словам, биологический отец Таси практически не участвовал в жизни ребенка и «периодически доставлял неприятности своим неадекватным поведением». Ребенка старались не посвящать в «особенности» отца. Кроме того, Светлана сообщила, что это человек с уголовным прошлым. Напомним, этот факт ранее Псковской Ленте Новостей подтвердила и знакомая мужчины.

Дочку Светлана растила одна, с помощью своих родителей. О том, что у Таси возникли серьезные проблемы со здоровьем, он узнал из соцсетей, поскольку не был в близком контакте с семьей. Комментируя вчерашний поступок биологического отца ребенка, Светлана подчеркнула, что «ни в коем случае не оправдывает его и не считает, что подобными методами можно решать какие-то проблемы».

В случившемся женщина винит псковских врачей, которые неправильно лечили ее дочь.

«Московские врачи посмотрели на состояние и анализы и пришли в ужас от того, как Тасю лечили в Пскове. Лечили не то и не по протоколу», - отмечает Светлана. С ее слов, сначала ее дочь лечили «по протоколу», а потом данное лечение прервали. Между тем, по мнению московских врачей, нельзя было прерывать лечение посреди процесса. В результате препараты, которыми лечили девочку, спровоцировали ускорение болезни и усугубление состояния здоровья.

«Московские врачи сказали, мне: если бы вовремя было начато правильное лечение, гарантия выздоровления была бы 98%. А в нашей детской больнице лечащий врач сказала, что «диагноз смертельный, у вашего ребенка осталось примерно 7 дней», - рассказала Светлана Гусарь. Когда же мама Таси решила «бить во все колокола» и собирать средства на ее лечение, лечащий врач рекомендовала ей «не вмешиваться в процесс лечения, не раскачивать лодку и не допускать озвучки темы».

Сейчас Светлана Гусарь пытается добиться справедливости. Она подала на Псковскую областную детскую больницу в суд по поводу неправильного лечения девочки и будет добиваться проведения независимой экспертизы специалистами Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург), чтобы прояснить вопрос о правильности или неправильности лечения девочки.

«У меня других детей нет, но я хочу помочь тем, кому еще можно помочь», - отметила женщина.

Кроме того, она вспомнила о том, что биологический отец Таси слышал ее разговор с московскими специалистами, когда те сказали, что в Пскове девочку лечили неправильно. Этот факт, по ее мнению, мог спровоцировать его на вчерашний поступок.

Напомним, днем 25 ноября 43-летний мужчина пришел в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», где напал на врача-гематолога, причинив ножевое ранение туловища. Женщину госпитализировали в Псковскую областную клиническую больницу (ее прооперировали, состояние стабильно тяжелое), а подозреваемого спустя несколько часов задержали. Следственным отделом по г. Пскову следственного управления СУ России по Псковской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности).

Светлана Гусарь также прокомментировала публикацию, размещенную на Псковской Ленте Новостей, в котором своим видением ситуации поделилась близкая знакомая мужчины, напавшего с ножом на врача Псковской детской областной больницы.

«На самом деле она не владеет ситуацией. Цель ее обращения в вашу редакцию – это попытка выгородить мужчину, с которой у нее имеются или имелись близкие отношения. Она пытается ввести людей в заблуждение, выдумывает факты. На самом деле реальной информацией о том, как все происходило, она не обладает», - поделилась Светлана Гусарь.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: На врача Псковской детской областной больницы совершено нападение Мать 5-летней псковички, умершей от рака: У меня нет других детей, но я хочу помочь тем, кому еще можно Был какой-то толчок, какая-то подоплека его поступка - знакомая мужчины, порезавшего псковского врача Мама, потерявшая дочь: Не все так просто, как на первый взгляд Состояние псковского врача, на которого накануне напали с ножом, стабильно тяжелое Возбуждено уголовное дело в связи с нападением на врача Псковской детской областной больницы Названы мотивы покушения на жизнь врача Псковской детской областной больницы Подозреваемый в нападении на врача Псковской детской областной больницы задержан В Пскове следователи проверяют информацию о нападении на врача Детской областной больницы Губернатор Михаил Ведерников дал ряд поручений в связи с нападением на врача Детской областной больницы Артур Гайдук: Нападение на врача - это беда, отражающая отношение общества к отечественной медицине Полиция устанавливает место нахождения подозреваемого в нападении на врача Детской областной больницы На врача Псковской детской областной больницы совершено нападение с ножом
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