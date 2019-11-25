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Был какой-то толчок, какая-то подоплека его поступка - знакомая мужчины, порезавшего псковского врача

В редакцию Псковской Ленты Новостей обратилась близкая знакомая мужчины, порезавшего вчера, 25 ноября, врача Псковской детской областной больницы.

Женщина призналась, что хотела бы немного прояснить ситуацию, рассказать об отношении отца к ребенку.

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«Тасеночка была светлым лучиком в его жизни», - рассказала женщина.

По ее словам, мама девочки постоянно ограничивала общение отца с дочерью. «Когда Андрей узнал о болезни Таси, он приходил в больницу только тогда, когда никого не было, ни мамы девочки, ни ее родителей», - сообщила женщина.

Она также подчеркнула, что, когда девочка заболела, ее отец сразу «отозвался, его знакомые собрали определенную сумму на лечение ребенка».

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А когда маленькую Тасю экстренно госпитализировали в лечебное учреждение Москвы, «папа сразу поехал следом, он всегда был рядом, даже во время смерти ребенка».

«Я могу привести слова московских врачей: «В начале мы будем исправлять косяки псковских». Это ненормально, когда у маленького пятилетнего ребенка обхват талии был 68 сантиметров, у нее даже неправильно был вставлен катетер, когда они ехали в Москву!» - рассказывает знакомая отца Таси.

«Таська для него была светлым окошечком в темноте. Я не хочу, чтобы его осуждали как корыстного. Я его ни в коем случае не оправдываю, так нельзя, но в любом случае была какая-то грань, мотив, почему он так поступил?» - рассуждает женщина.

Несмотря на то, что отец Таси был ранее судим, «он работяга, нормальный, уравновешенный человек, он не мог просто так совершить такое преступление, значит был толчок, была какая-то подоплека», характеризует Андрея собеседница.

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В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей женщина упомянула, что в день нападения на врача, 25 ноября, около 14.45, мужчина позвонил ей. Как оказалось, он перепутал ее номер телефона с номером матери.

«Тогда он уже был пьян. Не знаю, был ли он пьян на момент, когда пырнул ножом врача», - отметила собеседница.