Общество

Владимир Яников указал на проблему доставки псковских школьников на внеклассные мероприятия

Депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников указал на проблему доставки школьников на внеклассные мероприятия. По его словам, дети нередко просто не могут выехать на соревнования или олимпиады, поскольку автотранспортные компания отказываются везти детей из-за отсутствия оплаты. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этой проблеме он рассказал сегодня, 11 декабря, на очередном заседании согласительной комиссии по проекту областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

«Этот вопрос мы ставим уже много лет. Когда были школьные автобусы, все вопросы решались, как только их передали, подвоз на медосмотры, олимпиады, спортивные и другие внеклассные мероприятия стал проблемой. Недавний пример - дети из Гдовского района не смогли поехать на олимпиаду. Средств закладывается катастрофически мало, их не хватает, поэтому школы никуда не могут выехать», - рассказал он.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова назвала ситуацию, когда детей не отвозят на олимпиаду или другие внеклассные мероприятия, нонсенсом. «Нужно было немедленно довести этот проблемный вопрос до комитета по образованию. Количество этих перевозок невозможно отрегулировать сверху, муниципальное образование также должно непосредственно участвовать в этом процессе. Наверное, нам не хватает существующего норматива, его надо увеличивать. Будем работать над совершенствованием этого процесса», - добавила она.

Вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов в свою очередь предложил провести работу со школами, чтобы они заранее знали, что в случае таких проблем нужно предупреждать профильный комитет.

«Ручного режима все равно не получается. Транспортное предприятие говорит, пока не будет денег, мы детей никуда не повезем. Возможно, мы сделали ошибку, когда забрали у школ школьные автобусы», - парировал Владимир Яников.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов не разделили мнение коллеги: «Не в первый раз слышу такое мнение. Нужно будет в любом случае покрывать затраты по их содержанию. Раньше эти затраты несли школы. И было много вопросов по качеству исполнения услуги».

По итогам обсуждения члены согласительной комиссии сошлись во мнении, что необходимо провести круглый стол на площадке партпроекта «Единой России» «Новая школа», где подробно обсудить эту проблему с перевозкой школьников на внеклассные мероприятия с выработкой конкретных предложений.