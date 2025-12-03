Общество

В Псковском филиале университета ФСИН прошли интеллектуальные игры для школьников

В стенах Псковского филиала Университета ФСИН России состоялись интеллектуальные игры для старшеклассников города. Мероприятие, направленное на развитие эрудиции и повышение правовой грамотности молодежи, собрало команды из общеобразовательных школ и лицеев Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

По итогам состязаний победу одержали «Железнодорожники» из средней общеобразовательной школы №47. Второе место заняла команда «Гуманитарии» из Лицея «Развитие», а третье — «Альянс юристов» из Гуманитарного лицея.

В личном первенстве по правилам «Брейн-ринга» лучшей стала Анастасия Бабарыгина из школы №9 имени А.С. Пушкина. Серебряным призером стал Макс Скавронский из школы №47, а бронза досталась Анастасии Елизаровой из гуманитарного лицея.

Также в играх участвовали команды: «Юридические лица» (школа № 9 имени А.С. Пушкина), «Гимназисты» (Гимназия № 29 и Ольгинская гимназия), «Внуки Маргелова» (школа №18) и «Стратеги Победы» (школа №2).

«Стало уже доброй традицией проведение интеллектуальных игр в Псковском филиале университета. Нам отрадно, что нынешнее мероприятие, как и все предшествующие, прошло в атмосфере дружеского соперничества, и мы очень надеемся, что оно будет способствовать профессиональной ориентации будущих абитуриентов», – отметил заместитель начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков.