Общество

ПЛН запускает проект по общественному обсуждению изменений в Конституцию

Псковская Лента Новостей объявляет о старте нового проекта по общественному обсуждению изменений в Конституцию России. Напомним, в Послании Федеральному собранию 15 января Владимир Путин предложил внести в Основной закон страны ряд поправок, которые в случае принятия серьезно изменят политическую систему РФ. Кроме того, предлагается закрепить в Конституции принципы достойного пенсионного обеспечения и норму о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума. При этом президент заявил, что всё в конечном счете решают сами россияне: «Мнение людей, наших граждан, народа как носителя суверенитета и главного источника власти должно быть определяющим».

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Уже создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Ее задача - организовать системную работу над теми предложениями, которые уже прозвучали и поступят на рассмотрение в дальнейшем. При этом в обществе звучат различные, подчас диаметрально противоположные точки зрения — от полной и безусловной поддержки президентской инициативы (напомним, что действующая Конституция была принята более четверти века назад в совершенно иных общественно-политических и социально-экономических условиях) до сомнений относительно целей реформы и профессионализма членов рабочей группы.

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В этой ситуации мы считаем важным вместе с читателями ПЛН принять участие в процессе общественного обсуждения новой Конституции. Каким должен быть Основной закон нашей страны? Назрели ли изменения? И если да — то какие именно? Мы предлагаем читателям высказать свое мнение и внести конкретные предложения. Наиболее содержательные письма будут опубликованы на сайте Псковской Ленты Новостей.

Кроме того, редакция предоставит слово региональным политикам, общественным деятелям, юристам и другим экспертам. В ближайшие недели мы вспомним историю принятия Конституций России и СССР, проведем опросы читателей и таким образом постараемся организовать свободную площадку общественного обсуждения изменений в Конституцию России.

ПЛН призывает читателей активно участвовать в нашем новом проекте. Надеемся, что эта работа принесет результат. Проект представляется нам важным и полезным — еще и потому, что читатели получат возможность вновь обратиться к Основному закону страны: кто-то вспомнит, а кто-то, возможно, впервые откроет для себя его текст.